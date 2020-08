Siete claves para usar la liquidación de forma inteligente y evitar estafas

LEA TAMBIÉN

La crisis económica derivada de la pandemia del covid-19 ha impactado a cientos de empresas en Ecuador que, en medio de una situación de liquidez, han optado por recortar su nómina.

Un estudio presentado en agosto del 2020 por la consultora Deloitte señala que un 54% de 101 empresas del país desvinculó personal durante la pandemia o está pensando hacerlo.



Salir de un empleo puede ser una experiencia impactante para una persona, dice Daniel Gudiño, especialista financiero de la consultora Adecco. Sin embargo, el especialista añade que un despido puede convertirse en una oportunidad para comenzar una nueva etapa y reinventarse.



La incertidumbre en torno a cuánto tiempo durará el desempleo puede impulsar a las personas a tomar decisiones apresuradas y erróneas con el dinero de la liquidación, de ahí que Gudiño recomienda buscar asesoría.



Adecco creó un programa para acompañar a las personas que han perdido un empleo, con asesoría en temas de reinserción, finanzas, entre otros.



Wilson Araque, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, acota que, en este escenario, otro riesgo que corren las personas que están desempleadas es la estafa. "El país registra un importante incremento de desempleo y, por desesperación, muchas personas pueden ser engañadas y caer en negocios fraudulentos que también se han multiplicado en esta época de crisis", advierte"



Si perdió su empleo y está pensando qué hacer con su liquidación, estos consejos le serán de ayuda.



No se apresure. No comprometa su dinero antes de tenerlo. Es un error tomar decisiones sobre qué hacer con su liquidación si aún no tiene el dinero en su mano o en su cuenta. Espere a que la empresa le entregue los recursos y asegúrese de que le pagaron todo lo que por ley le corresponde.



Haga cuentas. Al perder su empleo, su realidad económica cambió y por ende, Guidiño sugiere que su presupuesto mensual familiar sea revisado. Si no tiene uno, es tiempo de hacerlo. Registre todos sus gastos e identifique cuáles se pueden eliminar y cuáles se pueden ajustar. Revise sus deudas y analice cuáles se pueden reestructurar para que la cuota sea más baja, aunque le tome más tiempo pagarla.



Ahorre. Belén Luzón, jefa de negocios de la Cooperativa Andalucía, aconseja que siempre se destine un porcentaje del dinero de la liquidación al ahorro, de acuerdo a su capacidad, luego de haber hecho su nuevo presupuesto. Lo ideal es un 25% a 30%. Evite guardar el dinero en el bolsillo o en un cajón, pues puede caer en la tentación de gastarlo, añade Luzón.



Diversifique el riesgo. No es buena idea poner todos los huevos en la misma cesta. Luzón recomienda identificar dos o más opciones para poner a trabajar su dinero. Si invierte toda la liquidación en un negocio y este quiebra no tendrá recursos para un plan B. Puede destinar una parte a un fondo de ahorro que genere intereses o a una póliza, otra parte a un negocio y otra parte tenerla en una cuenta bancaria.



No despilfarre. Como no sabrá cuánto tiempo estará sin empleo, evite salir de viaje, comprar autos o bienes suntuarios que no necesita para sobrevivir.



Investigue antes de emprender. Es normal que se sienta desorientado sobre qué hacer con el dinero de la liquidación. ¿Es momento para emprender? Araque sugiere que investigue antes de arrancar con su idea y diseñe una estrategia que le permita ofrecer un producto o servicio innovador, con un valor agregado. Si opta por copiar algo que vio y no lo mejora o añade algo que lo diferencie, al final terminará compitiendo solo en precios con sus vecinos en el mercado y eso podría llevarlo al fracaso.



Sea cauto al invertir. Araque advierte que lo más importante es que opte solo por mecanismos formales. Los bancos, cooperativas y entidades financieras formales son supervisados por las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria. Usted puede visitar sus portales web para revisar si la entidad está debidamente registrada en estas Superintendencias.



Evite poner su dinero en pirámides o en fondos informales de inversión que ofrecen altas rentabilidades, que se ofertan en sitios web y redes sociales. Según Araque, mientras más alta es la rentabilidad que ofrecen estos negocios, más riesgo hay. Muchos estafadores ofrecen altas tasas de rentabilidad y casi ningún requisito para acceder a las ganancias, lo hacen solo para hacer más atractiva la estafa.