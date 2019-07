Claves del nuevo apagón masivo que sufre Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Venezuela sufrió el lunes 22 de julio del 2019 su cuarto apagón masivo desde que empezó 2019, dejando sin luz al menos a 16 estados de los 24 que componen el país.

El corte del fluido eléctrico se produjo el lunes a las 16:40 horas locales (20:40 GMT) y el servicio se empezó a recuperar paulatinamente después de medianoche.



Los siguientes datos buscan responder las preguntas frecuentes sobre este nuevo suceso que dejó en la oscuridad a la nación suramericana.





¿Por qué ocurrió esta nueva falla?



El Gobierno de Nicolás Maduro responsabilizó del apagón, igual que en ocasiones anteriores, a EE.UU., que provocó "un ataque de carácter electromagnético", afectando así al sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, donde se ubica la central hidroeléctrica de Guri, la más importante del país.



Sin embargo, el líder del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado, responsabilizó al Ejecutivo por el "fracaso" en la administración de la electricidad, un área que está controlada por militares desde hace una década, cuando los apagones empezaron a hacerse frecuentes.





¿Cómo evoluciona el restablecimiento del servicio?



El Gobierno venezolano aseguró que ha logrado "recuperar el 100 % de la carga" del sistema eléctrico en la mayoría de los estados del país, sin especificar el número o nombre de las regiones, informó el ministro de Energía Eléctrica, Freddy Brito.



No obstante, en redes sociales los usuarios reportan que no se ha restituido el servicio en varias ciudades de regiones como Zulia (fronterizo con Colombia), y los estados del oeste Portuguesa, Lara y Mérida, entre otras.





¿Cómo enfrentó Maduro la contingencia?



El Gobierno pidió a los ciudadanos suspender "las actividades laborales y educativas regulares" este martes 23 de julio del 2019, pero Efe constató que en Caracas y las ciudades satélite de Guarenas y Guatire, cientos de comerciantes y vendedores informales trabajaron como cualquier otro día, mientras que las escuelas sí se sumaron al paro forzado.



El Metro de Caracas, que enlaza todas las zonas de la ciudad, no logró restituir el funcionamiento, por lo que se estableció un servicio de contingencia con unidades de autobuses para cubrir cuatro rutas.



El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada venezolana activó "los diferentes protocolos para atender las contingencias que se presenten" así como "garantizar la seguridad" de los ciudadanos y restituir los servicios básicos.





Cómo afectó el apagón a la productividad?



Alrededor de un tercio de los comercios venezolanos no abrió sus puertas este martes a consecuencia del apagón, que se extendió en algunas regiones hasta después del mediodía, según información del sector.



El presidente del gremio de comerciantes, Felipe Capozzolo, señaló que entre el 30 % y el 40 % de los comercios mantuvo sus puertas cerradas tras el prolongado corte de luz que se estima afectó a 16 de los 24 estados del país.



En Caracas, algunos de los comercios que abrieron presentaron interrupciones durante la mañana en la conexión de sus puntos de venta electrónicos, por lo que solo cobraban en efectivo.



La estatal Petróleos de Venezuela informó en Twitter: "la distribución y suministro de combustibles se encuentran garantizados", al tiempo que recomendó "evitar hacer colas innecesarias" para repostar.





¿En qué momento político afronta Venezuela esta situación?



El apagón masivo ocurrió menos de 24 horas después de concluir una reunión con más de 100 países miembros del Movimiento no Alineados (Mnoal) y a dos días de que Venezuela reciba a las delegaciones invitadas al Foro de Sao Paulo.



Este martes, se cumplen seis meses de la proclamación de Guaidó como presidente encargado y se realizó una sesión de calle de la Asamblea Nacional por tal motivo.