18 clausuras y 9 detenidos en operativos de control en Quito

18 clausuras, la suspensión de 66 eventos sociales y nueve detenidos -uno de los cuales será acusado de intento de asesinato a uno de los agentes de control metropolitano- es el saldo de los operativos de control en Quito, por la emergencia sanitaria, que se declaró a escala nacional.

Según Wellington Sánchez, responsable de la coordinación del operativo de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito, la noche del pasado viernes 13 de marzo de 2020 tuvieron que afrontar un altercado en Caupicho, en el sur de Quito. En una cancha de vóley se organizó una fiesta con más de 700 personas. Hubo una intervención a las 23:40.

La autoridad de control del Municipio de Quito clausuran locales durante el operativo de control por la emergencia sanitaria que rige en Quito y en el país.

“En el lugar se hallaron a niños de 12 años consumiendo estupefacientes y licor, además de armas blancas. El cuerpo de agentes metropolitanos controló la situación hasta la llegada de un contingente de la Policía Nacional, quienes apoyaron en las labores de control para luego proceder a la clausura y detener a cinco personas y el decomiso de armas cortopunzantes”, señala Sánchez, quien fue herido.



Los detenidos afrontarán cargos por obstrucción a la autoridad, agresión a los agentes, mientras que el agresor con arma blanca será acusado de intento de asesinato.



Sánchez explicó que el el comunicado del vicepresidente, Otto Sonnenholzner, de prohibir los eventos masivos salió pasadas las 14:00 y la gente no se enteró, por lo que no pudieron cancelar la fiesta.



En el operativo de este sábado recorrieron el sector de La Pulida. En la calle Virgilio Corral, en la Casa Comunal, se celebraba un matrimonio con más de 80 personas. A las 22:50, las autoridades obligaron a que la fiesta termine.



En el mismo sector, en un restaurante sobre la calle Manuel Zabala, se celebraba otra boda con 150 invitados. En el lugar se encontró a personas ebrias que intentaron entorpecer las labores de control.



Los uniformados pidieron al dueño del local el permiso de funcionamiento y lo clausuraron, mientras que a las personas que abandonaban el local se les exigió no portar botellas de licor, aunque algunos se ponían a libar frente a los agentes.



El operativo continuó en el sector de Casa Tuya, en Llano Grande, norte de Quito, en dónde a las 00:30 se reportó a dos jóvenes que se quedaron dormidos por ingesta de licor. Ellos se quedaron estacionados al frente de la UPC del sector. Los agentes de tránsito movieron al vehículo de la calle Princesa Paccha, ya que obstruía un carril de la vía y contactaron a un familiar para que se haga cargo de estas personas.



“En los operativos 24/7 que estamos realizando, hemos tenido inconvenientes en el control de los parques de acceso abierto como La Alameda, El Ejido y La Carolina, mientras que los que cuentan con cerramiento como el Bicentenario, Metropolitano del Sur y Guangüiltagua, al cerrar las puertas podemos controlar.



"Los operativos evitan las aglomeraciones, hay gente que cree que está de vacaciones y no entiende que estamos en emergencia sanitaria y deben precautelar la salud suya y de su familia”, explica Sánchez.



Según Cristian Paredes, subintendente de Policía de Pichincha, en los controles que se iniciaron el 12 de marzo hasta las 06:15 del 15 de marzo de 2020 se realizaron 64 intervenciones, 18 clausuras, de las cuales 10 fueron en restaurantes, un bar karaoke, dos billares, un bar, dos licorerías, una tienda y un burdel.



A demás, se suspendió a 19 locales y 66 eventos sociales. Hasta el momento se registran nueve detenidos. “En el cantón Quito es donde se registra el mayor número de eventos suspendidos y de clausuras. Los comisarios están dispuestos en toda la provincia en diferentes operativos de control”, explica Paredes.



Sobre el concierto de Guns and Roses que debía realizarse el 21 de marzo en el estadio Olímpico Atahualpa, a las 21:00, Paredes indicó que la Intendencia está en el seguimiento del seguro que tiene la empresa organizadora del evento para que se devuelva el dinero de quienes adquirieron con antelación los boletos o de que se plantee una fecha tentativa para su realización, luego de superar la emergencia sanitaria.

En el operativo de la noche del sábado 14 y madrugada del domingo 15 participaron 75 funcionarios entre Policía Metropolitana, Cuerpo de Bomberos, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Agencia Metropolitana de Control (AMC), Secretaria de Seguridad, Policía Nacional e Intendencia de Policía.