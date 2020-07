Licorerías clausuradas en Quito por vender licor este viernes 31 de julio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde la mañana de este viernes 31 de julio de 2020, la fuerza pública, junto con entidades del Municipio, ejecutaron operativos para controlar el expendio de bebidas alcohólicas en licorerías, tiendas y demás establecimientos comerciales de Quito. Esto como parte de las nuevas disposiciones emitidas el miércoles 29 de julio de 2020 por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional para frenar la expansión del covid-19.

La medida se aplica en Pichincha, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Loja, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe. Desde este 31 de julio en esas provincias está prohibida la venta de licor de viernes a domingo, con excepción de restaurantes de la categoría 4 autorizados por el Ministerio de Gobierno, y turísticos autorizados por Ministerio de Turismo, únicamente como bebida de acompañamiento.



El COE también resolvió ampliar el toque de queda, de 19:00 a 05:00, de viernes a domingo. En el resto de días será de 21:00 a 05:00. Asimismo se ratificó que siguen suspendidas las reuniones de todo tipo en las provincias.



En la madrugada y la mañana de este viernes 31 de julio, personal de la Intendencia de Pichincha, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizaron inspecciones en licorerías y verificaron el correcto uso del espacio público. También revisaron que la gente cumpla las medidas de bioseguridad como el uso obligatorio de la mascarilla y el respeto al distanciamiento.



La Intendencia de Pichincha se desplazó al distrito Manuela Sáenz, en el Centro Histórico. Ahí ejecutó una clausura de una licorería que atendía sin permisos de funcionamiento.

Al mediodía, un equipo de funcionarios y policías se trasladó a las calles Jerónimo Carrión y Versalles, sector de Santa Clara, en el norte de Quito. Rubén Guzmán, de la comisaría Eugenio Espejo, informó que se cerraron dos licorerías. “También estaremos en el circuito Las Casas. Trabajamos en conjunto con la Policía y tomando en cuenta las denuncias ciudadanas”, señaló.



50 policías los acompañaron. Henry Vizcaíno, inspector de la AMC, manifestó que los operativos continuarán durante la tarde y noche. “También verificamos que la gente use mascarilla y respete los distanciamientos”. Se emitieron exhortos verbales a los comerciantes autónomos no regularizados. Hasta el mediodía de hoy en el sector de la calle Versalles no se clausuraron tiendas o licorerías por vender bebidas alcohólicas.



Pasadas las 15:00 de hoy, la Intendencia y la Policía efectuaron controles en el distrito La Mariscal. Ahí se clausuró un establecimiento que expendía bebidas alcohólicas en horario no permitido.



En la Intendencia se informó que los operativos son permanentes en diferentes sectores de la urbe. Por ejemplo, en Tumbaco, la mañana de hoy se inspeccionó establecimientos para que cumplan las normas sanitarias en el espacio público. Asimismo, más de una decena de negocios fueron revisados por las autoridades en la parroquia de Pifo.

“Junto a la Policía realizamos controles sobre el cumplimiento de medidas sanitarias en establecimientos del sector de Aloasí”, se indicó en la Intendencia. Además se socializaron las disposiciones del COE nacional respecto a la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas los viernes, sábados y domingos.