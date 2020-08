¿Recibirá clases virtuales? Tome en cuenta estos consejos para ejecutar de mejor forma esta nueva etapa

LEA TAMBIÉN

El próximo 1 de septiembre del 2020 inicia el nuevo año escolar en el régimen Sierra y Amazonía de manera virtual. Los hogares deben tener en cuenta que, además de la lista de útiles, existen dos elementos importantes para esta nueva modalidad: una buena conexión a Internet y computador en perfecto estado.

Juan Pablo Gavela, gerente general de JPG IT Services, plantea las siguientes recomendaciones para que esta nueva etapa se ejecute correctamente y la experiencia de los estudiantes sea la mejor.



Chequeos a computador portátil o de escritorio



Los usuarios deben hacer un mantenimiento preventivo a los equipos que se utilizarán en el nuevo año lectivo, más que todo si no han sido utilizados.



Los computadores pueden almacenar cierta cantidad de polvo que ocasionan fallas operativas.



En el chequeo se puede detectar si está correcto el funcionamiento del teclado, del táctil para el ‘mouse’ y pantalla.



En este punto, también se puede considerar hacer una repotenciación de la máquina con la adaptación de un disco duro externo.



La Fundación Crisfe recomienda a las familias destinar un monto en el presupuesto para la revisión preventiva de los equipos tecnológicos.



Evitar malos ratos con la conexión



Trate de que el lugar en donde esté el estudiante tenga una señal estable de wifi. Gavela señala que se puede mejorar la calidad de la conexión al estar cerca del router o con un cable de red LAN.



Otra opción es adquirir un repetidor de red. Este aparto servirá para que la señal de Internet llegue a todos los espacios del domicilio.



Una buena señal ayudará a que el video no se quede congelado. Las clases en videoconferencia suelen consumir buena parte del ancho de banda de la red.



Equiparse con lo necesario



Antes de empezar las clases es recomendable hacer pruebas para observar el funcionamiento de cámara web, parlantes y micrófono.



De existir desperfectos en estos aparatos, se puede optar por unos audífonos con un buen micrófono para que los estudiantes tengan buena recepción de audio y también los escuchen bien.



Control de energía



Se debe tomar en cuenta que los computadores tienen un alto voltaje, por lo que es necesario que contar con un regulador o ‘cortapicos’ para protegerlos de cambios bruscos de energía.



Adquirir un buen antivirus y optimizar el sistema operativo



Los programas de antivirus gratuitos, aunque son buenos, tienen su tiempo de expiración. El especialista recomienda adquirir las licencias de estos programas para evitar perder información valiosa para el estudiante.



Además, se debe tomar en cuenta actualizar el sistema operativo en Windows y Mac. Esto, para evitar que haya inconvenientes con las plataformas educativas con las que trabajarán los estudiantes.



Otro punto que considerar es que se cuente con programas básicos como Word, Excel, Power Point y los navegadores Mozilla, Internet Explorer y Chrome.



Buscar planes de Internet fijo y móvil que se adapten al bolsillo

En el país existen varias operadoras con servicios de internet fijo y móvil, así mismo, opciones de planes de contratación a diferentes costos.



En Netlife, por ejemplo, el precio oscila entre USD 20 y USD 100. Santiago Alvarez, jefe de publicidad y marketing, indicó que el precio varía dependiendo de la tecnología que puede ser móvil, satelital, radial o fija.



En esta operadora ofrecen planes integrales para los hogares, con velocidades desde 40 Mbps que incluyen 3 licencias de seguridad informática. Esto, según Alvarez, permite proteger a los equipos de los estudiantes de virus, hackers e información no deseada. Así mismo, planes superiores a los 75 Mbps que incluyen equipos para disminuir interferencias y extensores de señal.



La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en alianza con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y Banco del Pacífico lanzaron el Plan Universidades.



Este plan tiene acceso a herramientas de colaboración como Cisco Webex, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Office 365, entre otros, y beneficios incluidos durante seis meses sin costo adicional.



El plan tiene tres paquetes de servicio móvil que va desde los 20 gigabytes a USD 10 más impuestos hasta 50 gigabytes a USD 20 más impuestos. El plan puede ser activado cualquier día del mes y los megabytes del plan son válidos para cualquier tipo de navegación. Se aplica filtrado para categorías violencia, pornografía, armas, ocio.



En cuanto a internet fijo, la oferta ofrece planes desde 10 megabytes a USD 10 más impuestos, hasta 30 megabytes a USD 19 más impuestos, está disponible en tecnología de fibra óptica.

Si el estudiante o el docente quiere adquirir el plan de internet con equipo, solo debe cancelar el valor del equipo adicional al costo del plan.