Clases, vigencia de salvoconductos, semaforización... medidas del COE desde el 13 de septiembre del 2020

El COE Nacional, en sesión de este viernes 11 de septiembre del 2020 aprobó los lineamientos a cumplirse desde el 13 de septiembre, sin estado de excepción en Ecuador, por la pandemia del covid-19.

El director de la Secretaría de Riesgos, Rommel Salazar informó los lineamientos que deben cumplirse y que cada autoridad debe tomar en consideración al momento de expedir los instrumentos legales y las políticas públicas pertinentes.



- Requisitos de pruebas PCR para ingresar al país ya sea vía aérea, terrestre o marítima. Todas las personas deberán presentar ante el Ministerio de Salud Pública la prueba de PCR con resultado negativo emitida máximo 10 días antes del arribo al país, se incluye dentro de este tiempo la validez de la prueba de aquellos ciudadanos que salgan y retornen del Ecuador en ese tiempo.



- El aislamiento preventivo obligatorio se mantiene.



- Suspensión de clases de manera presencial. Las clases continúan bajo la modalidad virtual remota cumpliendo con el plan educativo del covid-19. Se mantiene la autorización de planes piloto realizadas por el COE y se podrán incorporar nuevas instituciones y nuevas modalidades en ese piloto.



- La Educación Superior debe coordinar con el Consejo de Educación Superior y las instituciones de educación superior para establecer las modalidades de estudio, todo esto en el marco de la autonomía responsable de las universidades y escuelas politécnicas.



- Retorno progresivo al trabajo en instituciones públicas. Las máximas autoridades de cada institución decidirán privilegiar el teletrabajo en los casos que sean posibles.



- Retorno progresivo de trabajo en el sector privado. Una vez culminado el estado de excepción, será obligación del empleador adoptar todas las medidas que estén a su alcance en materia de prevención, de higiene, seguridad y salud para prevenir el contagio de covid-19 en los trabajadores.



- La semaforización se mantiene como una herramienta de gestión de la emergencia sobre la base de indicadores epidemiológicos y comportamientos ciudadanos que permitirán orientar y emitir recomendaciones para los alcaldes y los COE municipales.



- El COE se mantiene operativo con el fin de seguir realizando actividades de coordinación, monitoreo, análisis y soporte que aseguren una gestión adecuada para el control de la pandemia debiendo generar alertas para la toma de decisiones a través de las mesas técnicas.



- Disposiciones de bioseguridad se mantienen. Se recomienda a la ciudadanía la aplicación de normas de bioseguridad como el uso de mascarilla, el distanciamiento social y lavado permanente de manos.



- Participación de las Fuerzas Armadas. Personal de la institución, en el marco de sus competencias y en coordinación con la Policía Nacional, participarán en actividades de seguridad y control del orden público.



- Fronteras terrestres y puertos marítimos. Las FF.AA, Policía y Migración, se encargarán de las fronteras terrestres y puertos marítimos y continuarán cerradas, únicamente se mantiene abiertas las fronteras de Rumichaca y Huaquillas para actividades de comercio exterior e ingreso de ciudadanos nacionales y extranjeros residentes.



- La circulación vehicular se realizará sin restricción en la red vial estatal. A los Gobiernos Autónomos Descentralizados les corresponde brindar las facilidades de libre tránsito en las vías esta red que atraviesan por sus jurisdiciones y también les corresponde a los GAD que mantienen la competencia del tránsto e sus juricciones regular la movilidad en corresponsablidad a efecto de garantizar una cirulación ordenanda entre cantones



- Los salvoconductos emitidos por el Ministerio de Gobierno serán válidos en aquellos cantones que mantengan restricción a la circulación hasta el 31 de octubre del 2020. La plataforma de emisión se mantendrá activada hasta esa fecha. Los Gobiernos Autónomos descentralizados garantizarán la libre circulación de los funcionarios de primera línea y de los sectores de producción y comercio.



- Espectáculos públicos no están autorizados; intendencias prohibirán eventos



En el informe de finalización del estado de excepción, el presidente Lenín Moreno señaló que en estos más de seis meses, al COE Nacional le ha tocado administrar la incertidumbre como a todos los ecuatorianos. "Ha habido una sumatoria de heroicidades", dijo el Presidente.



Al principio de la pandemia, señaló Moreno, los datos entregados no eran acertados, "no sabemos de donde provino, que no sabemos exactamente como se contagia, sabemos que las costrumbres de aseo son fundamentales, el uso de mascarilla".