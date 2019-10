¿Qué pasará con las clases en las universidades el lunes 7 de octubre del 2019?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El comunicado está firmado por el rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Fernando Sempertegui. En el documento se señala que se reiniciarán todas las actividades de este centro de estudios desde este lunes 7 de octubre del 2019.

Otras universidades de Ecuador decidieron suspender sus actividades, debido a que no se ha regularizado el sistema de transporte urbano y después de que la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) dejara a criterio de cada establecimiento el restablecimiento de actividades, tras las jornadas de protestas que se registran en el país.



Hasta el momento (20:16) 8 centros de estudios han confirmado que no habrá clases el lunes 7. La Escuela Politécnica Nacional (EPN) informó la noche de este domingo 6 de octubre en Twitter que las actividades educativas se suspenden el lunes; el personal administrativo deberá acudir con normalidad. La Universidad Central del Ecuador (UCE) informó que ante las posibles dificultades de transporte y movilización se suspenden las actividades docentes y administrativas.



La Universidad de las Fuerzas Armadas (Espe) emitió también un comunicado por redes sociales en el que destaca la suspensión de actividades para salvaguardar la integridad de los estudiantes.



De su lado, el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Fernando Ponce, escribió en Twitter que también se suspenden “todas las actividades académicas que involucre a estudiantes”. Sin embargo, las labores administrativas de mantendrán y se justificarán atrasos o ausencias en caso de que existan problemas de transporte.



Asimismo, la Escuela Politécnica del Chimborazo (Espoch) continúa con la suspensión debido a la movilización indígena y al cierre de vías en la Sierra.



Los pronunciamientos de las autoridades universitarias se dan en un contexto de manifestaciones en Ecuador por grupos que están en contra de las medidas económicas del Gobierno Nacional.



Este domingo 6 de octubre, el Ministerio de Educación dispuso que no habrá clases en lunes 7 de octubre en todas las escuelas y colegios de la Sierra.



La Escuela Politécnica del Litoral (Espol) también decidió no tener actividades. Esto a pesar de que sus campus están ubicados en la Costa ecuatoriana. Su decisión se basa en el estado de excepción que rige en el país y en “el escenario nacional que no nos permite asegurar la normal transportación y seguridad” de los estudiantes.



La Universidad de Los Hemisferios y la Universidad de Cuenca tampoco tendrás clases.