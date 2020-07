Las clases en la U. de Guayaquil empezaron en medio de quejas por fallas en plataformas ‘online’

LEA TAMBIÉN

El inicio de las clases en la Universidad de Guayaquil fue transmitido en su cuenta de Facebook, este miércoles 1 de julio de 2020. El rector Roberto Passailaigue y 17 decanos acudieron al centro de estudios para el acto inaugural, guardando la distancia y usando mascarillas.

Los estudiantes siguieron la apertura desde sus casas, expresando sus cuestionamientos a través de la red social. “Si sabían que la página iba a colapsar por tantos estudiantes no debieron iniciar las clases hasta que sea presencial”. “Hoy apenas fue el primer día y solo pude ingresar a una hora de clases”. “Mejoren esa plataforma que está pésima. Perdí mi clase por esas fallas”.



La Universidad de Guayaquil retrasó el inicio del primer ciclo del 2020 debido a la pandemia por covid-19. Este miércoles arrancaron clases bajo la modalidad ‘online’ 50 878 estudiantes, en un día catalogado como “histórico” por sus autoridades.



En un comunicado el centro de estudios explica que 2 054 docentes, liderados por el Vicerrectorado Académico, “imparten sus cátedras a través de 2 897 aulas virtuales, que se han habilitado mediante la plataforma Moodle 3.8.2, con licencias de Zoom, para garantizar las clases en línea”.



La universidad mantiene tres franjas horarias (matutina, vespertina y nocturna) y enfatiza que con la implementación de estas plataformas educativas se están sentando las bases para convertirse en “el campus virtual más grande del país”.



“Esto es algo inédito en esta universidad y sé que vamos a tener inconvenientes. Mientras se ajusta y mientras los estudiantes se adaptan vamos a tener inconvenientes (…). No nos preocupemos de lo que puedan decir”, dijo Passailaigue.



Durante su discurso los comentarios de quejas continuaron. “Cómo van a habilitar el semestre para todos si no puede soportar ni la mitad de los estudiantes”. “Las tareas y las lecciones no se envían con las respuestas. Se traba el sistema y nos califican con cero”. “Décimo semestre de Medicina no ha podido rendir exámenes hoy porque la página colapsó”. Esto son parte de decenas de comentarios de alumnos.



El rector insistió en que los inconvenientes se superarán con el apoyo de docentes y estudiantes. En cuanto a las materias con componente práctico dijo que se abrirán cuando el COE nacional apruebe el reinicio de clases presenciales. “La solución no es cerrar la Universidad de Guayaquil, la solución es adaptare a la nueva normalidad”, dijo.



La vicerrectora académica, Monserrat Bustamante, recordó que en medio de la pandemia por covid-19 la universidad ha llevado adelante varios procesos de forma virtual, como el internado rotativo para estudiantes de Medicina, la aplicación de exámenes de validación de conocimientos de inglés y computación, y la titulación de más de 3 000 estudiantes que terminará en dos días.



La U. de Guayaquil afronta un segundo proceso de intervención y acompañamiento. Por ahora, debido a la emergencia sanitaria, opera con un número limitado de colaboradores en el área administrativa. Son 477 funcionarios que atienden distintos trámites en las 17 facultades. El acceso al centro de estudios es restringido para evitar contagios y se vigila el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.