El 88,5% de votantes del sondeo de EL COMERCIO no llegó a ningún acuerdo para la reducción de la pensión escolar

Diario EL COMERCIO, desde el pasado 31 de julio, hasta las 16:00 del viernes 7 de agosto del 2020 realizó un sondeo sobre los acuerdos para la reducción de las pensiones de los planteles particulares para el ciclo escolar 2020-2021 en la Sierra y Amazonía.

El 88,5% de los participantes respondió que no llegó a ningún acuerdo para reducir la pensión escolar de sus hijos.

11 150 personas participaron en este cuestionario. Los lectores contestaron a la pregunta: ¿Usted llegó a un acuerdo con el colegio de su hijo para reducir la pensión del ciclo 2020 - 2021?



En total, 1 273 (11,5%) indicaron que sí, frente a 9 877 (88,5%) que respondieron que no llegaron a ningún acuerdo con el colegio de su hijo para reducir la pensión escolar.



El sondeo, ubicado en la página web de EL COMERCIO, fue realizado luego de que el Gobierno emitiera la Ley Humanitaria que incluye la rebaja de hasta el 25% en las pensiones educativas, incluidas las de universidades, frente a la crisis económica generada por la pandemia.



Para ello, los representantes de los estudiantes tienen que demostrar que sus ingresos bajaron. El no pago de la pensión no generará inasistencias.



En este sentido, el Ministerio de Educación, los últimos días de julio, expidió una nueva normativa sobre Educación Abierta y Educación en Casa (Homeschooling). Los planteles particulares que lo decidan podrán ampliar su oferta educativa, es decir no solo tener modalidad presencial sino educación virtual y en línea, por las que se pagaría el 65% de la pensión efectiva cobrada hasta el período anterior. Y homeschooling, 30% de la pensión, pero que implica que los padres se hacen cargo del manejo del currículum.