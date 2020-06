¿Las clases serán semipresenciales el próximo ciclo en Sierra y Amazonía?

LEA TAMBIÉN

Faltan pocos días, en el caso de algunos planteles particulares, unas semanas, para que termine el año lectivo 2019-2020, en la Sierra y Amazonía. Y los padres de familia se preguntan ¿qué ocurrirá el siguiente ciclo? ¿Los chicos deberán acudir a clases presenciales pese a que aún no haya desaparecido la amenaza del covid-19? La ministra de Educación, Monserrat Creamer, respondió a las inquietudes, el miércoles 24 de junio del 2020.

¿Todos los estudiantes deberán acudir a clases semipresenciales o retornar progresivamente a los planteles?



Las familias podrán elegir. Si sienten temor de enviar a sus hijos a la escuela o al colegio tienen toda la razón y en eso no podemos violentar ni forzar a nadie. Lo que haremos es siempre dar las tres modalidades y opciones tanto en educación particular y fiscal. La presencial, que será progresivamente presencial; creo yo que todo este año lectivo será semipresencial, realmente hablando y por eso hablamos de retorno progresivo con diferentes lineamientos.



¿Por qué cree la Ministra que quizá el ciclo 2020-2021 en Sierra y Amazonía sea semipresencial?



No sé si la nueva normalidad sea la misma que (lo que vivimos) hace tres meses, no sabemos hasta dónde llegue la total presencialidad por la crisis global, hasta que no haya una vacuna, un aplanamiento total de la curva.



¿Qué opciones tendrán los padres de familia?



La educación abierta, por ejemplo, es una combinación de tecnologías, es decir conectividad, virtualidad, educación en línea; también educación a distancia, que implica que los chicos acudan a entregar quizá deberes periódicamente; y la otra es la educación en casa, que se conoce como homeschooling, en la que la familia tiene mayor responsabilidad, pero que a través de tutorías estarán vinculados a una institución particular o pública.



¿Por qué pese a la falta de vacuna consideran que debe haber clases semipresenciales y regreso progresivo a las aulas?



Según la Ministra hay una curva en estudios internacionales que dice que tres meses es un punto muy importante de quiebres emocionales, sociales, por eso una gran preocupación desde el sistema de educación siempre fue acompañar a las familias. El confinamiento en un punto llega a afectar, en algunos casos se están afectando los aprendizajes de los niños por diferentes variables. Todo niño necesita el desarrollo psicoemocional a través de procesos de socialización, eso está comprobado.



¿Hay algún lineamiento sobre el tipo de útiles escolares para centros privados?



Los particulares tienen cierta autonomía, tenemos lineamientos de útiles escolares, solo esperamos que no se ocasionen gastos extras y al inicio del año, las instituciones deben estar claras, transparentar lo que ofrecen.