Clases semipresenciales, la opción para el regreso a las aulas en la Costa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Aún no hay una fecha definida, pero el Ministerio de Educación analiza opciones para que los estudiantes del ciclo Costa-Galápagos regresen paulatinamente a las aulas. Esto en medio de la emergencia sanitaria por covid-19.

Este lunes 8 de junio de 2020, la subsecretaria de Educación de la zona 8, Alexandra Higgins, adelantó que las clases semipresenciales son una alternativa. “Cuando se retomen las clases no va a ser como antes. Si en un salón hay 40 alumnos, un día, en un horario, irán 20; y en otro día, los otros 20, para dejar el espacio suficiente entre las bancas y que no haya aglomeraciones”, dijo durante un enlace de Facebook.



La subsecretaria agregó que en los próximos 15 días se hará una evaluación para definir la fecha del posible regreso a las aulas. “Luego de ese análisis podremos comentarle a la comunidad cuándo se podrían dar las clases semipresenciales”.



El año escolar en la Costa empezó hace una semana para el sector público, con clases no presenciales bajo el plan Aprendamos juntos en casa. Pero la conectividad ha sido un problema, en especial en sectores urbano marginales y rurales.



Las fichas pedagógicas en físico son una de las opciones para quienes no tienen acceso a Internet. Higgins indicó que se han contactado con los líderes barriales y comunitarios para la entrega del material educativo. Y desde esta semana el contenido de las fichas será leído por radio.



En cuanto a la adquisición de dispositivos tecnológicos, informó que el Ministerio de Educación realiza alianzas con organismos internacionales para facilitar estas herramientas a alumnos y docentes. Además explicó que desde la semana pasada comenzó la entrega de libros para los estudiantes y también se planifica entregar uniformes.



“Algunos fueron entregados la semana anterior. Nos demoramos porque no se puede entregar todos los libros el mismo día. Debemos hacerlo con las medidas de bioseguridad y distanciamiento social”, dijo la subsecretaria. El reparto está a cargo de docentes voluntarios, según indicó.

En el ciclo Costa están registrados 2 530 617 alumnos. De ellos, 471 000 viven en zonas rurales.