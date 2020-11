En seis cantones de Manabí y de Santo Domingo, los padres de familia y sus hijos se alistan para el retorno a clases en las aulas

Las autoridades educativas continúan con la presentación del plan de retorno a clases presenciales en Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, en la Costa del Ecuador.

En Manabí, los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) aprobaron un plan piloto para que los alumnos de siete escuelas rurales regresaran a las aulas. Mientras que en la provincia Tsáchila solo dos escuelas están consideradas para que se acojan a esa disposición.



En los cantones manabitas de Santa Ana, Bolívar, Jipijapa, Pichincha, Pedernales y Portoviejo, hay expectativa.



Los padres de familia de la escuela 18 de Octubre, en Bolívar, decidieron continuar las clases virtuales este año lectivo.



Ellos argumentan que no expondrán a sus hijos a posibles contagios de coronavirus y se excusaron de enviarlos a las aulas en caso de que así lo ordenen las autoridades.



En Santa Ana, el COE cantonal exhortó al Ministerio de Educación para que no se aprueben las clases semipresenciales en las escuelas 12 de Octubre y José Armulfo Loor, donde recibirían clases 31 estudiantes.



El pedido fue aceptado y las escuelas podrán presentar nuevamente el Plan Institucional de Continuidad Educativa.



En las cuatro escuelas rurales de Jipijapa, Pichincha, Pedernales y Portoviejo se inspeccionaron las instalaciones educativas, a las cuales acudirán 88 alumnos. Aún se define la fecha de regreso.



En La Concordia, la escuela 26 de Noviembre, con 16 alumnos, ultima detalles para volver a los espacios físicos. Mientras que en Santo Domingo la escuela Ciudad de Quito lo hará con 25 estudiantes.



La coordinadora zonal del Ministerio de Educación, Mayra Guaraca, insistió que no hay una fecha precisa para que entre en vigor esta disposición.



Y también aclaró que en el caso de Santo Domingo se trata de un pedido motivado por los padres de familia y que será de manera semipresencial.