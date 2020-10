Un plan evalúa la posibilidad de clases presenciales en escuelas y colegios para el 2021

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Plan Institucional de Continuidad Educativa o PICE es la iniciativa que analiza la probabilidad de retomar las clases presenciales, en horarios y días determinados, con un número limitado de estudiantes.

La propuesta del Ministerio de Educación evalúa las condiciones de infraestructura y considera la autorización de los representantes de los alumnos. La subsecretaria de Educación de la zona 8, Alexandra Higgins, explicó, este jueves 29 de octubre de 2020, que cada institución elaborará su plan, que será analizado por el distrito educativo y personal del Ministerio de Salud.



Luego pasará a los COE nacional y cantonales para su aprobación. “Estamos dialogando con el COE cantonal (de Guayaquil) para darle prioridad a tercero de bachillerato, con los estudiantes de este último año que requieren reforzar algunas materias a través de tutorías”.



Las autoridades locales insisten en que las clases en escuelas y colegios no se retomarán en este año, debido al riesgo de aumento de casos de covid-19. Sin embargo, Higgins aclaró que el plan podría aplicarse en los primeros meses del 2021 en el ciclo Costa.



La primera fase del PICE incluye la revisión de la infraestructura escolar: número de aulas para aplicar el distanciamiento, condición de los baños y lavamanos. En una segunda etapa se realizan encuestas a los padres para determinar cuántos aprueban el retorno parcial y luego este grupo será convocado a una reunión virtual para esclarecer cómo serán los turnos de asistencia. Finalmente, los docentes planifican un cronograma.



“Una de las principales razones que han indicado los padres para el posible retorno es que los estudiantes no tienen en casa alguien que pueda darles apoyo pedagógico. Otros tienen problemas con la conectividad, que deben trabajar y los chicos no tienen soporte en casa, incluso problemas emocionales en los escolares porque les falta ver a otros niños”, explicó Higgins.

Aunque el plan de regreso parcial a las aulas reciba la aprobación de los COE, el Ministerio de Educación mantendrá el programa no presencial Aprendemos juntos en casa. La subsecretaria reitera que esta nueva propuesta es opcional y dependerá de los padres.



En la zona 8, que incluye los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, hay 650 instituciones educativas públicas que tendrán listo su PICE hasta dentro de dos semanas. Por ahora hay un plan listo, de un plantel ubicado en la zona rural de Samborondón.