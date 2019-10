Después de las 17:00 de este domingo 13 de octubre del 2019 se decidirá si habrá clases mañana

LEA TAMBIÉN

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, informó que este domingo 13 de octubre del 2019, después de las 17:00, se decidirá si las clases se mantendrán suspendidas mañana lunes.

Después de seis días de interrupción de las actividades escolares, en el régimen Sierra y Amazonía, aún no es posible garantizar la seguridad de los alumnos, más que nada en Quito.



Todos, autoridades educativas así como representantes de los establecimientos públicos y privados esperan una resolución oficial. La decisión sobre las clases dependerá también de lo que ocurra desde las 15:00. A esa hora se reunirán el Primer Mandatario y dirigentes del movimiento indígena.



Mientras tanto, en planteles educativos se han organizado para mantenerse en contacto con los alumnos, a través de plataformas digitales, correos electrónicos y grupos de WhatsApp.



También la ministra Creamer pidió tomar en cuenta las recomendaciones que han hecho, en cuanto a actividades que se pueden realizar en casa, mientras dura la paralización, en sus redes sociales.



En uno de los materiales, distribuidos a escuelas y colegios, se brinda ejemplos para generar momentos de salud emocional en familia.



Aún no se ha determinado cómo se recuperará el tiempo perdido. Solo se ha adelantado que no se hará que los estudiantes asistan los sábados. El año lectivo tiene dos quimestres, con un total de 200 días.