Clases gratis se brindaron en un parque del centro de Ambato

El parque Montalvo de la ciudad andina de Ambato (Tungurahua) se convirtió en un aula gigante. En las bancas metálicas y bordillos del patio se impartían clases gratuitas de matemáticas, inglés, química, lengua y música. Otro grupo de jóvenes brindaba asesoramiento sobre sicología, cómo ahorrar su dinero y coaching motivacionales el sábado 15 de junio del 2019.

La iniciativa denominada ‘cuenta conmigo, educar es crecer’ contó con la participación de 60 voluntarios. Entre los que se encontraban estudiantes universitarios, empresarios, docentes, locutores y músicos.



John Mena acudió con la compañía de su padre al parque, ubicado en el centro de la ciudad. El estudiante de noveno curso de la unidad educativa Juan Montalvo requería reforzar sus conocimientos de matemáticas. De su maleta sacó un libro y un cuaderno con los ejercicios de trigonometría. “Me ayudaron a resolver algunas dudas sobre los cálculos que hay que hacer a los ángulos. El lunes iniciamos exámenes y estas clases gratuitas me ayudaron un montón”, aseguró Mena.



Entre los asistentes estaban niños y jóvenes de diversas edades. Matemáticas e inglés fueron las materias a las que acudían los jóvenes. Mientras un grupo de pequeños se divirtió rayando hojas y dibujando.



Juan Carlos Escobar animaba a los pequeños a participar en las actividades lúdicas. El empresario tiene en un título en educación parvularia y eso le facilitó para que los infantes participen. “Mis actividades empresariales me impiden dar clases. Este proyecto es súper bonito y no dude en hacerlo”, contó Escobar.



La iniciativa ‘cuenta conmigo, educar es crecer’ fue promovida por Cristian Valdés. El locutor, de 48 años, hizo un llamado en las redes sociales para dar clases de forma gratuita en el parque y varios seguidores apoyaron su idea. “La foto de un joven chileno dando clases gratis cada cierto tiempo me impacto. Hemos tenido buena acogida y esperamos hacer otro llamado en las próximas semanas”, aseguró Valdés, este domingo, 16 de junio.



Mientras transcurrían las horas, voluntarios para dar clases y alumnos se acercaban al parque. Ellos se ubicaban en lugares donde las ramas de los árboles impidan el ingreso de los rayos solares. Uno de los jóvenes mostró a un voluntario una fotografía con un ejercicio de física, otra chica le enseñaba a un niño a sumar y otro joven le indicaba como debe entonar la guitarra.



En otra de las bancas se daban clases de inglés. Allí se indicaba los tiempos verbales y su pronunciación. Incluso la voluntaria hizo sonidos que imitaban a los animales y como era su pronunciación en inglés.



Wilson Murillo fue otro de los beneficiados. El trabajador, de 54 años, se dirigía a su casa cargando un mochila pero se detuvo al leer el letrero ‘coaching de vida gratis, haz tú línea de tiempo y encuentra respuestas’. “No hay los recursos necesarios para ir donde un sicólogo y me encontré a la chica Karla. Ella me ayudó a que pueda tomar algunas decisiones en mi familia”, dijo Murillo.