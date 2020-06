Planteles particulares se preparan para terminar clases el 30 de junio de 2020

LEA TAMBIÉN

El próximo martes 30 de junio terminará el año lectivo 2019-2020 en el régimen Sierra-Amazonía. Las instituciones educativas preparan sus cierres. Este año debido a la pandemia del covid-19, los programas no se desarrollarán de forma presencial sino solamente a través de plataformas virtuales.

La disposición del Ministerio de Educación, basado en los lineamientos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), es que mientras dure la emergencia sanitaria nacional, las instituciones no realizarán fiestas ni ceremonias de incorporación presenciales.



Sin embargo, según esa cartera de Estado, es potestad de las instituciones educativas llevar adelante eventos mediante el uso de plataformas digitales. También es una opción realizar esos actos una vez que se haya superado la emergencia o cuando lo permitan las autoridades competentes.



Antonio Díaz es el vicepresidente de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica (Fedepal), con 83 filiales en Sierra y Amazonía. Él comentó que se les ha recomendado seguir el cronograma del Ministerio, para concluir este ciclo.



Desde mediados de marzo, cuando apenas iniciaba el segundo quimestre, los alumnos tuvieron que dejar de asistir a clases presenciales. La educación ha sido virtual, más que nada en el caso de particulares. Los centros públicos han aprovechado recursos de programas educativos y radiales y conexiones realizadas a través de medios como WhatsApp.



Carolina Pinzón, rectora del Colegio Letort, indicó que para los estudiantes de tercero de bachillerato se prepara una actividad especial de despedida, que se desarrollará de modo virtual, el próximo martes.



Además, Pinzón indicó que la incorporación de estos bachilleres se realizará los próximos 23 y 24 de julio, también mediante una plataforma digital. Este año, 96 alumnos que cursaron el tercero de bachillerato terminarán sus estudios esa unidad.



Pero algunos colegios ya concluyeron sus actividades. El Einstein confirmó que terminaron las clases en la mayoría de grados. Aunque aún hay paralelos que tienen pendientes algunas actividades.



Para este domingo está prevista una emotiva ceremonia de grado, para los chicos del tercero de bachillerato.



En cuanto a las instituciones fiscales, no está prevista una actividad virtual masiva, para el próximo martes 30.



Pero está planificada la participación de la ministra Monserrat Creamer en un evento de graduación, en julio.



De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, 1,9 millones de niños y adolescentes de instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares saldrán de vacaciones. En el régimen hay 6 616 planteles, de ellos 4 725 son públicos.