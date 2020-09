Cinco civiles mueren tras disparo de cohete cerca del Aeropuerto de Bagdad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tres niños y dos mujeres de una misma familia iraquí murieron el lunes 28 de septiembre del 2020 después de que el disparo de un cohete en dirección al Aeropuerto de Bagdad, donde están desplegados soldados estadounidenses, alcanzara su casa, informó el ejército.

Este nuevo ataque contra intereses estadounidenses, el último de una larga serie desde principios de agosto, ocurre luego de que Estados Unidos amenazara con cerrar su Embajada y retirar a sus 3 000 soldados de Irak si no cesan estos disparos.



Estos ataques, que tienen lugar desde hace un año y son reivindicados desde hace poco por grupos desconocidos, causaron muy pocas víctimas.



Dos soldados británico y estadounidense murieron, así como un subcontratista estadounidense y un soldado y un subcontratista iraquíes. Igualmente, civiles resultaron heridos cuando misiles alcanzaron sus casas.



No obstante, es la primera vez que tantos civiles mueren en un asalto de este tipo. Según el ejército, otros dos niños resultaron heridos.



Cuentas pro-Irán en las redes sociales suelen celebrar rápidamente estas acciones, pero no fue el caso el lunes.



El ataque no fue reivindicado. Sin embargo, otros similares lo fueron por grupos desconocidos aparecidos recientemente, que en sus comunicados aseguran que actúan contra “el ocupante estadounidense”.



Estos grupos de nombre desconocido son, según expertos, el disfraz de facciones chiitas pro-Irán del Hashd al Shaabi, ahora integradas en el Estado.



El ejército iraquí, por su parte, acusó el lunes a “bandas criminales y bandas ilegales” que buscan “crear el caos y aterrorizar a la gente”.



De octubre a finales de julio, se han producido 39 ataques dirigidos contra intereses estadounidenses.



Estados Unidos insiste para que Bagdad actúe contra estos grupos. Pero Irak debe igualmente lidiar con su gran vecino iraní, enemigo acérrimo de Estados Unidos, que arma, financia y apoya a numerosas facciones del Hashd.