La Ciudadela del Ejército, en el sur de Quito, se levantó contra asaltos y robos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los vecinos de la Ciudadela del Ejército, al sur de Quito, están cansados de la delincuencia y la inseguridad. Por eso decidieron manifestarse la noche de este sábado desde las 18:20.

Con antorchas, carteles y pitos alrededor de 100 vecinos recorrieron las calles del barrio para exigir más seguridad y pedir más unión. “Fuera la delincuencia de nuestro barrio, fuera”, fue la consigna con la que decidieron alzar su voz los vecinos del sector.



Un morador de este barrio, José Villenas, señaló que el comité de seguridad del barrio pide que se de una solución a la delincuencia. Señala que los asaltos son constantes en una quebrada aledaña y que las autoridades deben reforzar los controles diarios.



“Tenemos que salir para defendernos de los delincuentes. No es posible que estemos inseguros en nuestras propias casas”, dijo con indignación Francisco Medina.

Norma Cuvi, quien vive allí desde la fundación del barrio, cuenta que precisamente, en este día, una panadería del lugar fue asaltada. “Tenemos asaltos, robos e inclusive hasta violaciones. Los delincuentes se meten a los matorrales para esperar a quien dañar”.



La inseguridad también forma parte de las canchas aledañas a la quebrada Calicanto. En las calles tienen que tomar precauciones para salir o llegar a sus hogares, tienen temor de que les quiten sus pertenencias u ocurra algo peor.



“Salía de mi casa cuando dos hombres se me acercaron y me quitaron todo lo que tenía. Preferí no hacer nada porque esa gente no tiene miedo de matar”, dijo Miguel Llerena.



En julio pasado, un taxista de 73 años que vivía en este barrio salió a comprar a la altura de los Condominios San Gabriel y fue apuñalado. Sus familiares presentaron una denuncia para que se investigue.



El presidente de la comisión de seguridad de la Ciudadela del Ejército, Juan Cango, comentó que realizarán otra marcha en un mes. El objetivo es que más vecinos se unan y luchen contra la inseguridad de este sector de Quito.