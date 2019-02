Ciudadanos se reunieron en La Carolina para orar por Venezuela y recolectar ayuda humanitaria

LEA TAMBIÉN

Unos 70 ciudadanos venezolanos se concentraron la tarde de este sábado, 23 de febrero del 2019, en la Cruz del Papa del parque La Carolina de Quito. Dos actividades se planificaron para esa reunión.

La primera fue realizar un momento de oración conjunta por la crisis que vive Venezuela, debido a la restricción en el ingreso de ayuda humanitaria a ese país.



Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, organizó este encuentro con la ayuda de voluntarios que llegaron a este punto del norte de la capital, pese a que, desde el mediodía, el cielo anunciaba lluvia.



Febres Cordero indicó que la oración estaba dirigida a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país vecino, haciendo frente a la situación que se vive en este momento.

Además, la fundación comenzó un proceso de recolección de ayuda humanitaria. Lo recolectado se enviará a Venezuela en los próximos días. Por cuestiones de seguridad, no precisó el día ni el medio por el cual se transportará la ayuda.



También aseguró que una parte de la ayuda humanitaria se destinará a los compatriotas que se encuentran en Ecuador, en situación de vulnerabilidad.



Los voluntarios de la Fundación Venezolanos en el Exterior llegaron a Quito luego de asistir a una misa realizada en Ambato esta mañana, con el mismo objetivo de apoyar a su país desde el lugar donde se encuentran.

Al sitio acudió Jorge. Llegó a Ecuador hace cinco meses y aseguró que, además de ser venezolano, se siente ecuatoriano. Para este hombre de 47 años es importante hacer pedidos en conjunto para que se permita la entrada de ayuda humanitaria a sus compatriotas en Venezuela.



Este no es el primer encuentro al que Jorge asiste. También estuvo el 23 de enero en la Embajada de Venezuela y siente que su presencia es muy significativa, ya que puede ser la voz de la gente de su país, pero fuera de él.



Febres Cordero indicó que se han venido realizando encuentros de este tipo en diferentes ciudades del país, con el fin de unificar a la comunidad Venezolana en Ecuador. “Queremos dar un mensaje claro a la comunidad internacional, de que el pueblo venezolano en el exterior se está organizando, quiere libertad y paz”, precisó.

La Fundación aprovechó el encuentro de hoy para solicitar donaciones que se recogerán hasta el 23 de marzo, en las oficinas de Venezolanos en el Exterior (edificio la Recoleta, piso 9, oficina 99). El sitio se encuentra en las calles Catalina Aldaz y Portugal, norte de la ciudad.



El presidente de la fundación precisó que solo se recibirán artículos de aseo personal, insumos hospitalarios, medicamentos que no estén vencidos y alimentos no perecibles. No se recibirá ropa, sábanas, cobijas, juguetes, zapatos ni otro tipo de enseres que en este momento no son vitales para el pueblo venezolano.