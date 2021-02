Ciudadanos esperaron más de tres horas para sufragar en el Colegio Quito, en Chimbacalle, sur de la capital

Uno de los sitios en donde más se reportaron aglomeraciones la mañana del domingo 7 de febrero del 2021, fue las inmediaciones del Colegio Quito, en Chimbacalle, barrio que conecta al centro con el sur de la urbe.

En las redes sociales, cientos de personas se quejaron de que allí se produjeron filas que alcanzaron varias cuadras. “No toda la gente alcanzará a votar, esta fila mide más de un kilómetro. Soy adulto mayor e igual me tocó aguantar el sol”, manifestó Ramiro Garzón.



A Gabriela García le tocó esperar alrededor de cinco horas. “La gente no hace fila e ingresa abusivamente”.



Luis Duchicela hizo fila más tres horas. “Traje mi propio bolígrafo y vengo desde el barrio Tréboles del Sur”. Byron Tipanta se quejó de que la gente no respetó los distanciamientos y hubo aglomeraciones.



#Elecciones2021Ec | A las 14:00 se registran columnas con centenares de personas que intentan sufragar en el recinto electoral del colegio #Quito, en Chimbacalle. La fila llega hasta los rieles del tren de la av. Maldonado. Las urnas se cierran a las 17:00



El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la jornada electoral de este domingo 7 de febrero del 2021 concluirá a las 17:00.