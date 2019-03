Ciudadanos fueron por sus cédulas de identidad tras pérdida, robo, destrucción en manos de mascotas y más

LEA TAMBIÉN

Valeria Estrella, contadora y auditora, ríe al admitir que su cédula de identidad desapareció en la boca de Cuqui, un perro castellano de tamaño mediano. La ‘travesura’ ocurrió hace una semana, pero la mujer no pudo sino hasta este domingo 24 de marzo del 2019 acudir al Registro Civil, en busca de un nuevo documento, por su horario de trabajo.

Desde el 6 de marzo, esta entidad encargada de emitir el documento de identidad amplió sus horarios de atención. Así: de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00, y los sábados de 08:00 a 14:00. Pero el sábado anterior, debido a la cercanía de las elecciones convocadas para este domingo 24, también trabajaron hasta las 18:00. Hoy lo harán hasta las 14:00.



Historias que a sus protagonistas les provocan risa, coraje, incertidumbre y malestar se escuchan en la fila para iniciar el trámite de renovación de cédula de identidad, que a las 08:30, superaba las 50 personas, en la matriz del Registro Civil, en Quito, ubicada en la avenida Amazonas.

Uno de ellos es Leonardo Salazar, de 27 años. “Somos descuidados”, responde este estudiante de Psicología Infantil. ¿Qué pasó con su cédula? Ni él lo sabe. “Estaba o debe estar en algún lugar de mi dormitorio”, cuenta. Hasta anoche, sábado 23, buscó en cada lugar de su espacio y no encontró el documento, que no porta a diario.



“Es un descuido. Incluso mis perros pudieron haberse comido mi cédula”, señala el joven que dice haber pedido USD 15 prestados a sus padres para pagar por el trámite.



Diferente es la historia de Emily Salazar, colegiala de 17 años. Ella estaba en la fila, con la cédula que planeaba renovar en las manos. Data del 2011 y el problema es que desea actualizar el nuevo rasgo de su firma en el documento. Hoy no es su primer intento por sacarlo. Durante tres días acudió a la sucursal de San Blas (centro) del Registro Civil. Pero -sostiene- fue imposible. “Había demasiadas personas”.

Para Emily, obtener la nueva cédula es el menor de los problemas. El mayor, considera, es decidir por qué candidatos votar (hay más de 88 000 para todas las dignidades, solo para la Alcaldía de Quito son 18 las opciones). Hoy será la primera vez que ejerza su derecho a sufragar y considera que hay demasiados candidatos, sin muchas propuestas para los más jóvenes.

En medio de la espera, los ciudadanos que sorteaban el primer paso de entrega de datos y pago de tasa, bajan a otro espacio para que les tomen las huellas dactilares y la foto. Entre otras voces se escuchan la de un funcionario que desde la ventanilla, luego de un “su atención por favor” llama por sus nombres a quienes entregará el documento listo. Les pide revisar que los datos sean los correctos. Y enseguida devolverle la CI para que pueda activar el chip de seguridad.



También, desde las pantallas, que anuncian de tanto en tanto, los turnos, se oye a Lenín Moreno. El Presidente de la República habla sobre la Misión Las Manuelas. Cuando los videos oficiales aparecen, buena parte de quienes esperan conversa o revisa su celular. Otros tratan de calmar a sus pequeños hijos. Uno en brazos llora sin que su madre logre tranquilizarlo.



Paulo Sinaluisa, de 21 años, ‘mató’ esos momentos qué pasó sentado, sin mucho que hacer, contando su triste historia. El miércoles pasado tomó un bus desde Guajaló, en el sur de la capital, como a las 08:00. Y está seguro de que lo venció el sueño y por eso no sintió cuando le quitaron la billetera.

Fueron cinco minutos. Pareciera muy poco, pero fue suficiente para un carterista. Se quedó sin la cédula y sin la licencia de conducir. Trabaja como conductor de un auto pequeño en una fábrica de golosinas y estudia en el Central Técnico. Vive por Carcelén, en el norte, hasta donde se desplazó para votar temprano.

Shadia Pinto, de 21 años, salió antes de las 10:00, luego de casi una hora, del Registro Civil. No fue -opina- muy larga la espera. Su hermana de 6 años puso goma en su cédula y su foto perdió claridad, su imagen está borrada. Así que la única opción para la estudiante que vota en el Centro Histórico fue renovar el documento.



Desde el 6 de marzo hasta ayer, sábado 23, el Registro Civil ha emitido 315 000 cédulas de identidad en todo Ecuador, según Goldy Montenegro, coordinadora zonal 9, que cubre Pichincha.



Ayer, en el país se emitieron más de 31 000 cédulas y en Pichincha, alrededor de 8 000. Este día, al ingreso de la matriz de la Amazonas, se controla que únicamente pase la persona que necesita hacer el trámite para evitar aglomeraciones. Se les recuerda que pueden evitar la fila y hacer un pedido vía Internet, pagando los USD 15 con tarjeta de crédito. En dos horas, tras hacer la solicitud, pueden retirar la CI. Esta opción estará disponible hasta las 11:00.



El Registro Civil trabaja también con brigadas en empresas, zonas de difícil acceso, en casas de personas con discapacidad y víctimas de desastres naturales, como el ocurrido el viernes 22 en la capital, en la zona de Osorio, en El Pinar Alto, que enfrentó un aluvión. Un grupo de funcionarios se trasladó hacia allá ayer y ceduló a 18 ciudadanos. Hoy debían volver al lugar para entregarlas.



Fernando Tipanluisa tenía apuro. Y consiguió en menos de una hora su objetivo. Trabaja en Lago Agrio y dejó su CI en su hogar en Quito. Ayer le comentaron que su sobrino de casi 3 años cortó su cédula en varios pedazos. Así que no lo pensó mucho y hoy hizo el trámite. Vota en Yaruquí.



En la sala de espera, la mamá del pequeño de unos 3 años que no para de llorar, lo pasea, intentando calmarlo. Pero él le pide sacarlo del lugar. En otro lado un papá explica a sus dos hijas que no es un buen día para ir a La Carolina. Ellas le piden que las lleve al parque, cuando consiga la cédula. “Ha llovido mucho, la hierba debe estar mojada y los juegos también”, les dice Además que quiere conseguir la cédula para votar.



“Su atención por favor. Acérquense Salazar Héctor, Maldonado Diego, Correa Carol”, dice el funcionario de la ventanilla. Es El Paso previo para recibir la cédula.