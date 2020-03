Ciudadano de Loja permaneció 14 horas en el aeropuerto de Guayaquil en cumplimiento con el aislamiento

LEA TAMBIÉN

Franco Quezada, oriundo de Cariamanga, en la provincia de Loja, permaneció 14 horas en el área de arribo internacional del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Esto ocurrió luego de que entrara en vigencia el aislamiento para pasajeros que arriben, entre otras naciones, desde España.

El hombre había aterrizado en un vuelo procedente de Madrid a las 10:25 del 13 de marzo del 2020. Al ingresar a la terminal, personal médico le informó que debía cumplir obligatoriamente 14 días de aislamiento en un sitio privado u hotel, bajo sus propios medios económicos.



Pero él adujo no tener dinero ni familiares en la urbe porteña. Por eso tomó la decisión de permanecer en el aeropuerto durante el tiempo establecido.



Quezada contó a este Diario que viajó el 2 de marzo a la capital española para cumplir varios trámites personales. No obstante, cuando regresó trajo consigo un certificado médico en el que se garantizaba su buen estado de salud, pero no le sirvió para justificar el no aislamiento en Ecuador.



“Me molesté mucho, porque yo no podían quedarme en Guayaquil haciendo cuarentena, yo debía viajar a mi provincia para cumplir esa medida, en Guayaquil no conozco a nadie”, relató a este Diario.



Sin embargo, cerca de la medianoche personal de salud le facilitó estadía en un hotel tras haberse divulgado su historia. “El plazo en el hotel se me cumple a las 14:00 de hoy (14 de marzo). Estoy a la espera de que me confirmen la coordinación de mi traslado a Cariamanga”.



Contó que en su localidad podrá cumplir con el aislamiento, pues tampoco quiere exponer a sus familiares, allegados y amigos.



El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, afirmó en Ecuavisa que la responsabilidad de la prevención es compartida entre el Gobierno y los pasajeros. Por ello deben tener recursos para costear su manutención y estadía en un hotel o lugar privado.



Ecuador aumentó la lista de países, de 7 a 13, cuyos pasajeros deberán cumplir con el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO). Desde ayer, viernes 13 de marzo se incluyen a Dinamarca, Estados Unidos de América (estados de Massachusetts, California, Nueva York y Washington), Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza.



Estás naciones se suman a las que estaba inicialmente: China (provincias de Hubei y Guangdong), España, Francia, Irán, Alemania, Corea del Sur e Italia. El Gobierno Nacional trabaja por precautelar la salud de la población frente a la expansión del covid-19, según un comunicado de la Cancillería.