Ciudad de EE.UU. pide parar violencia porque necesita hospitales por covid-19

El alcalde de la ciudad de Baltimore (EE.UU.), Jack Young, pidió este miércoles 18 de marzo de 2020 a los vecinos que dejen de dispararse con armas de fuego tras un tiroteo anoche porque necesitan las camas de los hospitales para atender a los enfermos de covid-19.



"No podemos bloquear nuestros hospitales y sus camas con gente que sufre disparos sin sentido porque vamos a necesitar esas camas para los infectados con coronavirus. Y podrían ser sus madres, su abuelas o alguno de sus parientes, por lo que téngalo en cuenta", dijo Young, según recogen los medios de comunicación locales.



El político hizo estas declaraciones después de que en la noche del martes al menos siete personas resultaran heridas por disparos de un hombre armado con un rifle, que más tarde se dio a la fuga, en la zona de Madison Park, en Baltimore, que este miércoles ha registrado el quinto caso de coronavirus.



"Quiero reiterar lo completamente inaceptable que es el nivel de violencia que hemos visto recientemente -agregó el alcalde-. No toleraremos tiroteos masivos ni un aumento de los delitos".



Dirigiéndose a los criminales, Young subrayó: "A aquellos que quieran seguir disparando y matando a gente en esta ciudad, no vamos a tolerarlo (...). Los vamos a buscar y los atraparemos".



Con más de 600000 habitantes, Baltimore es una de las ciudades más violentas de EE.UU. y acabó 2019 con más de 300 homicidios, una marca lúgubre que registró por quinto año consecutivo, de acuerdo a datos de la policía local.



La situación de violencia, el auge de las drogas y la corrupción en Baltimore fueron inmortalizadas en la serie "The Wire" (2002).



Al igual que en el resto del mundo, los habitantes de Baltimore afrontan ahora el riesgo del nuevo coronavirus.



Según datos proporcionados este miércoles por las autoridades de Maryland, donde se ubica la localidad, hasta el momento hay más de ochenta casos de covid-19 en este estado, de los que cinco están en Baltimore.



Los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han informado que en Estados Unidos se han confirmado más de 7.038 casos de coronavirus hasta ahora y se han producido al menos 97 fallecimientos, aunque recuentos extraoficiales elevan la cifra de muertos a 116.