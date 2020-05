Ciudad boliviana realiza campaña para combatir coronavirus con antiparasitario

LEA TAMBIÉN

Autoridades de la ciudad boliviana de Trinidad comenzaron una campaña para combatir el coronavirus con un fármaco usado tradicionalmente para desparasitar animales, aunque el Gobierno nacional recordó que por el momento no hay evidencia científica de un tratamiento contra el virus.

La campaña masiva que llevan adelante las autoridades de la capital del departamento de Beni se está realizando casa por casa, tomando en cuenta que desde hace casi dos meses rige en Bolivia una cuarentena total para contener los contagios del covid-19.



Voluntarios, médicos y enfermeras han salido a las calles de Trinidad -que tiene una población de más de 130 000 habitantes- pidiendo a los ciudadanos concurrir con vasos de leche y los datos del peso de los miembros de sus familias para determinar la dosis de Ivermectina a suministrar.



"Nos da miedo dar positivo al coronavirus por las constantes muertes que se ven todos los días en Trinidad. Tenemos fe y creemos que la Ivermectina ha hecho que mi madre mejore", dijo Yara Zampeira, hija de una paciente sospechosa de coronavirus que tomó la medicina.



Beni es uno de los departamentos de Bolivia más golpeados por el virus, con 581 casos confirmados y 41 fallecidos.



El objetivo de las autoridades de ese departamento es suministrar unas 350 000 dosis de Ivermectina para evitar más muertes. Sin embargo, si bien el Ministerio de Salud boliviano ha autorizado el uso de la droga en el país, dijo que no lo recomienda para tratar casos de covid-19.



"Es un producto que no tiene validación científica en el tratamiento del coronavirus, sí sirve para tratar enfermedades parasitarias y otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, pedimos a nuestros colegas médicos que van a utilizar este producto que lo hagan con consentimiento informado", dijo a medios locales el ministro de Salud, Marcelo Navajas.



La OMS advirtió que hasta el momento no existe ningún fármaco que prevenga o cure el coronavirus.



Hace algunas semanas, se conoció que un grupo de científicos australianos descubrió que la Ivermectina puede combatir el coronavirus en 48 horas, siempre en pruebas "in vitro", es decir que los experimentos se hicieron en cultivos celulares y no en personas.



"Con dosis muy altas, parece que 10 veces de las que se usan como desparasitario, logran retener la replicación del virus en células. Es un estudio australiano. Y luego hay un reporte de casos en los que se observan en un grupo de pacientes les ha ido ligeramente mejor con la Ivermectina respeto a los que no la consumían", explicó el especialista en genética de Bolivia, Germán Leman.



A la fecha en Bolivia se registraron más de 4 200 casos positivos de coronavirus y 174 decesos, según el Ministerio de Salud.