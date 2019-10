Las citas aplazadas se fijaron para el 19 y 26 de octubre

LEA TAMBIÉN

Cada tres meses, Édgar Morán, de 64 años, debe acudir a su chequeo médico en el Hospital General Quito Sur, del Seguro Social. El viernes debía cumplir con su cita, pero tuvo que suspenderla por las complicaciones generadas por las movilizaciones en contra de las medidas económicas.

Esta casa de salud, que registró un ausentismo del 53%, optó por entregarle un turno nuevo, que ayer 14 de octubre se hizo efectivo. A otros afiliados se les atenderá en el transcurso de la semana. Y, a la mayoría se le dio nuevas citas para los sábados: 19 y 26 de octubre del 2019.



A Édgar, por ejemplo, le entusiasmó que su nuevo turno se haya concretado de forma rápida, ya que necesitaba los fármacos, para combatir el insomnio. “Cada tres meses, el médico me revisa y me entrega las medicinas”.



Ayer, la movilidad no fue un obstáculo, explica este oriundo de Guaranda. “El tráfico estuvo pesado, pero no me demoré”. Contrario a lo que ocurrió el viernes, día en el que se tardó más de dos horas en llegar y no logró ser atendido.



En el Hospital General Enrique Garcés, sur de Quito, también se reagendó a los pacientes para los sábados 19 y 26 de octubre, dijo Israel Freire, coordinador de Atenciones.



Allí se atiende a entre 800 y 1 000 personas diarias. Pero los días de las paralizaciones hubo un ausentismo del 3% al 28%. “Las personas entendieron la situación; no tuvimos inconvenientes”, señaló.



Algunos médicos de la casa de salud tampoco pudieron llegar a sus sitios de trabajo producto de los cierres viales y de las movilizaciones. El miércoles y jueves pasados, por ejemplo, de los 85 galenos que atienden en consulta externa, 54 y 78 respectivamente no asistieron. Ahora estarán presentes los sábados para cumplir con los turnos asignados para sus pacientes.



Ayer 14 de octubre del 2019, en esta casa de salud la atención se normalizó por completo. María Ramírez acudió al establecimiento con su hija, quien fue chequeada después de una cirugía. Acudieron con más de una hora de anticipación para evitar contratiempos en las calles, señaló esta madre de familia.



En el Carlos Andrade Marín, del Seguro Social, también se planifica los reagendamientos para los próximos días. Desde el hospital se indicó que en estos días se atendió a los pacientes que llegaron.