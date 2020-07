¿Cuáles son las cirugías 'no urgentes', postergadas por la pandemia, en Pichincha?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Pichincha, la segunda provincia con más contagios en el país, las casas de salud han realizado 2 109 intervenciones quirúrgicas electivas, es decir, planificadas o agendadas con anterioridad. A esto se suman las 6 718 de emergencia, por lo que en total se registran 8 827 cirugías practicadas durante esta pandemia del covid-19.

El Ministerio de Salud, que proporcionó los datos correspondientes a marzo y junio del 2020, reconoció que sí existe una lista de espera de pacientes que requieren una operación quirúrgica, no urgente. Estas son las hernias abdominales, inguinales (ingle) y umbilicales, colelitiasis o formación de cálculos y bocio.



Al no ser emergentes, un individuo “puede esperar un tiempo no determinado” para realizarse esta intervención. Pero, si la persona presenta síntomas adversos deben ser atendidos por un profesional de la salud, para que valore su condición médica; más si entra por urgencias. “Se están haciendo de manera constante cirugías de emergencia -se practican para salvar la vida del paciente-”, dice la entidad.

José Guanotasig, emergenciólogo y catedrático universitario, coincide en que si estas patologías se complican deben ser atendidas inmediatamente, ya que la salud del paciente se ve comprometida.



Por ejemplo, la colelitiasis puede producir inflamaciones que obstruyen los conductos. Si esto ocurre puede desencadenarse una pancreatitis, ya que varios conductos han sido afectados. “Ahí la atención pasa de leve a urgente y el paciente debe ser tratado con rapidez”.



Las personas que permanecen en la lista de espera deben ser controlados por medio de telemedicina, para conocer su evolución, complementa el galeno.



Fernando, un extranjero de 39 años, tenía planificada una cirugía de rodilla en el Hospital Pablo Arturo Suárez, en donde desde marzo se trata únicamente casos de covid-19. La operación no se concretó debido a la pandemia. “Me llamaron y me comentaron que estaba suspendida la intervención y que me agendarían para otra fecha”. Hasta el momento -dice- no le han dado una respuesta.



Días atrás, Juan Barriga, coordinador provincial de Traumatología, señaló a este Diario que “prácticamente se ha dado prioridad a casos de covid-19 y no se ha logrado atender a quienes están en lista de espera por un procedimiento. Son cerca de 3 500 solo en traumatología”, indica



Salud también señala que las atenciones en consulta externa se están retomando progresivamente. Se lo hace con las debidas medidas de bioseguridad para no poner en riesgo la vida de los pacientes ni de los profesionales.

En ese sentido se han realizado más de 15 893 atenciones en los 14 hospitales de la provincia; siendo el Docente de Calderón el que más visitas ha recibido, es decir, 2 797. Le sigue el Eugenio Espejo, en donde se trata casos con y sin coronavirus. El número de atenciones es de 2 413.



Durante esta emergencia sanitaria se han derivado a pacientes que no presentan covid-19. Desde el 17 de marzo hasta mayo -última cifra enviada- se han dado 22 590. La mayoría de ellas en marzo, con 9 553. En abril fueron 7 093 y en mayo bajó a 5 944.