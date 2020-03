Cirugías programadas y citas que no sean emergentes se postergarán

LEA TAMBIÉN

En el sistema público de salud se dispuso que las cirugías programadas se posterguen, así como las citas médicas que no sean emergentes. Así lo informó este martes 17 de marzo del 2020 el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner.

El objetivo es evitar el colapso del sistema de salud y que se cuente con camas disponibles en las casas de salud para atender la emergencia sanitaria del país por el covid-19.



En rueda de prensa virtual, ofrecida desde el ECU911 de Quito este martes 17 de marzo del 2020, el Vicepresidente fue consultado sobre la posibilidad de movilizarse para acudir a citas médicas privadas.



“Salvo que sea una emergencia no vale la pena ir al médico ahora para evitar que el sistema se sature y que la gente salga”.



Por ese motivo, Sonnenholzner pidió a los médicos del sector privado que tomen las mismas medidas para evitar la propagación del virus, que registra 111 casos confirmados en el país hasta esta mañana.



El Comité de Emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), del Seguro Social, dispuso receptar las disposiciones del Gobierno, por lo que suspenden las cirugías selectivas de pacientes de código verde (programadas, no graves).



Juan Paéz, gerente del HCAM, dijo que estas personas ya abandonaron esa casa de salud. En cambio, los pacientes de código rojo, críticos de las áreas de neurocirugía, traumatología y cirugía general siguen en los procesos para ser operados.



Para emergencias por el coronavirus se dispusieron ocho quirófanos en el HCAM, dijo Pérez. Estos espacios se encuentran activos con todo el personal médico, detalló.



Además, el HCAM cerró la consulta externa para pacientes de todas las edades. Sin embargo, por medio del Departamento de Calidad y atención al Cliente, se está reagendando a todos los pacientes que perdieron su cita. “Nosotros estamos llamando a todos los pacientes”, dijo el Gerente del hospital.



Pese a que hay citas programadas para hasta de tres meses se está buscando la manera práctica y ágil para atenderlas, añadió. Las citas se están ubicando, por ejemplo, para los tres meses siguientes.



Los procesos de laboratorio, diálisis, quimioterapia y radioterapia continuarán atendiendo normalmente en este hospital del IESS para asistir a los pacientes con enfermedades catastróficas.



Para no parar con los servicios de salud, el personal administrativo del HCAM trabaja en turnos rotativos.



El Gerente del Andrade Marín señaló que se encuentran abastecidos de insumos, dispositivos y fármacos para la contingencia del coronavirus para un mes. Y se encuentran realizando compras urgentes, que se concretarán en 24 horas, para abastecerse tres meses más.



A través de un comunicado oficial, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que sus 101 unidades médicas están 100% operativas, al igual que los 659 dispensarios del Seguro Social Campesino y sus más de 400 prestadores externos.



El IESS anotó que sus unidades están preparadas para recibir pacientes sintomáticos respiratorios en sus áreas de triaje y pre triaje. La misma disponibilidad está abierta en urgencias y emergencias de otra índole.



Las cirugías de especialidades que se encontraban programadas y que no son de emergencia se reprogramarán, dice el comunicado. Mientras que las de emergencia se realizan con normalidad.



Las citas de consulta externa, imagen y laboratorio -informó el IESS- se mantienen. “Quienes no puedan movilizarse podrán reprogramar y reagendar sus turnos. Además, este mismo tipo de citas, para población vulnerable (enfermedades crónicas, catastróficas, gestantes y mayores de 65 años) serán reprogramadas desde cada unidad médica.



Y la entrega de medicamentos será a domicilio solo en caso de no temer un familiar menor de 50 años que la pueda retirar. El familiar deberá portar a cédula del paciente para dicho proceso.



Hospitales privados no han anunciado la postergación de cirugías programadas o citas médicas que no son de emergencia.