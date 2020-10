¿Cómo será la circulación vehicular el fin de semana del 3 y 4 de octubre?

LEA TAMBIÉN

El esquema que, a inicios de septiembre, el Municipio de Quito había planteado para la restricción vehicular no va más. De hecho, el alcalde Jorge Yunda anunció que se suspendía la rotación de placas por mes, como había propuesto originalmente el Cabildo. "Por el momento se ha eliminado esa rotación de par e impar, para no confundir más a los ciudadanos", dijo en rueda de prensa esta semana.

Lo dijo apenas unos días antes de que comience octubre y, con ello, anunció que la restricción vehicular se mantenía de la misma manera que las medidas adoptadas en septiembre.



¿Qué quiere decir esto? Que los automóviles cuyas placas terminan en un número impar (1, 3, 5, 7 y 9) pueden circular libremente los días lunes, miércoles, viernes y domingo, mientras que los vehículos con placas terminadas en dígitos pares (2, 4, 6 8 y 0), pueden transitar los martes, jueves, sábado y domingo.

Mantenemos el Plan #HoyCircula para que los ciudadanos se desplacen de manera ágil,rápida y segura por Quito.

Recuerda que los Viernes de acuerdo al cronograma de circulación podrán circular los vehículos particulares cuyas placas terminen en número impar.



En la práctica, eso significa que este fin de semana el esquema quedaría así: el sábado 3 de octubre circulan vehículos cuya placas terminan en dígito par (2, 4, 6 8 y 0). El domingo, en cambio, la circulación es libre. Es decir, pueden transitar todos los vehículos dentro del Distrito Metropolitano.



Según el Alcalde esta no es una decisión permanente sino que "luego iremos ajustando con otras medidas que pueden favorecer a la movilidad segura y sostenible de la ciudad".



Personas con discapacidad y de la tercera edad pueden circular sin restricción



Las personas de la tercera edad y aquellas que padecen algún tipo de discapacidad pueden circular libremente por las calles de la capital, sin acatarse a las restricciones de movilidad vigentes y sin necesitar salvoconductos. Esto, siempre y cuando presenten la cédula de identidad que certifique que tienen 65 años o más. Las personas con discapacidad, en cambio, deberán presentarán el carné del Conadis para poder transitar libremente por las calles sin ser sancionadas.



¿Hay o no circulación libre en la avenida Simón Bolívar?



En un inicio la AMT había asegurado que en la avenida Simón Bolívar y los ejes de la Red Vial Estatal del Ecuador, es decir, vías primarias y secundarias, la restricción, Hoy Circula, no regía. Sin embargo, la mañana de este viernes la entidad municipal se retractó. "Hemos confirmado la información y la restricción aplica en todo el Distrito. Lamentamos confusiones", asegura un tuit de la institución.

Buenos días, hemos confirmado la información y la restricción aplica en todo el DMQ, lamentamos confusiones.



Entre anuncios y confusiones



Esta no ha sido la única información contradictoria que ofrece la AMT. El anuncio inicial del 'Hoy Circula', con la Resolución A-060 suscrita por el Alcalde el pasado 9 de septiembre, también vino acompañado de confusión por parte de los usuarios, a raíz de una serie de publicaciones contradictorias de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sobre el inicio de este esquema con respecto a la finalización del estado de excepción por la emergencia de covid-19.