Libre circulación vehicular en Guayaquil en las horas fuera del toque de queda desde este lunes 5 de abril

La restricción vehicular por placas queda sin efecto en Guayaquil desde este lunes 5 de abril de 2021. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal lo resolvió la mañana de hoy, cuya decisión fue difundida a las 13:00.

La resolución que solo contiene un punto señala: “Dejar sin efecto el punto 11 de la resolución de COE cantonal del 2 de abril de 2021, permitiendo libre circulación vehicular particular fuera de las horas de toque de queda, determinado por la misma resolución, dentro de la circunscripción del cantón Guayaquil”.



La medida solo duró tres días a raíz del decreto presidencial del estado de excepción en ocho provincias, desde el viernes 2 de abril de 2021, y que estableció el toque de queda entre las 20:00 y las 05:00, además restricción vehicular por placas pares impares. Los gobiernos autónomos que tienen la competencia de tránsito podían acoger o no esta última medida.



El COE de Guayaquil resolvió acogerse del 2 al 9 de abril, conforme al último dígito de la placa de los vehículos particulares. Los vehículos con placa par no circulan los días: lunes, miércoles y viernes; los impares no circulan los días martes, jueves y sábado. El domingo 4 de abril no circularon las placas pares. Pero esto ya no estará vigente en el cantón.