Finaliza septiembre y arranca octubre; así será la circulación vehicular en Quito durante esta semana

El plan 'Hoy Circula', implementado por el Municipio de Quito para controlar la propagación del covid-19 tras el fin del estado de excepción, establece que los vehículos particulares de la capital pueden transitar libremente dependiendo del dígito en el que termina su placa. Los días en los que los automóviles pueden circular varían de mes a mes.

Según la medida 'Hoy Circula' , en un mes 'impar' como septiembre, el noveno del año, los automóviles cuyas placas terminan en un número impar (1, 3, 5, 7 y 9) pueden circular libremente los días lunes, miércoles, viernes y domingo, mientras que los vehículos con placas terminadas en dígitos pares (2, 4, 6 8 y 0), pueden transitar los martes, jueves, sábado y domingo.



Octubre, un mes par por ser el décimo del año, tendrá una nueva lógica. Los vehículos con placas pares (2, 4, 6, 8 y 0), podrán transitar los días lunes, miércoles, viernes y domingo, mientras que los que tienen placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) podrán hacerlo los martes, jueves, sábado y domingo.

Fin de septiembre e inicio de octubre; ¿Cómo será la circulación?

En esta semana- que se inicia el lunes 28 de septiembre del 2020 y finaliza el domingo 4 de octubre, la circulación de los vehículos se verá afectada por el cambio de un mes impar a un mes par.



Por lo tanto, tenga en cuenta que a partir del jueves 1 de octubre del 2020, los días en los que los vehículos podrán transitar libremente por las calles de la capital, cambiarán. Así será la circulación durante esta semana



- Lunes 28 de septiembre: Vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7, 9)

- Martes 29 de septiembre: Vehículos con placas pares (2, 4, 6, 8, 0)

- Miércoles 30 de septiembre: Vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7, 9)

- Jueves 1 de octubre: Vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7, 9)

- Viernes 2 de octubre: Vehículos con placas pares (2, 4, 6, 8, 0)

- Sábado 3 de octubre: Vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7, 9)

- Domingo 4 de octubre: Pueden circular todos los automóviles, sin importar el dígito en el que termina su placa



La modificación en los días en los que pueden transitar los vehículos por las calles de Quito se da únicamente porque el cambio de mes ocurre en medio de la semana.



A partir del lunes 5 y en lo que resta del mes de octubre, los vehículos particulares podrán circular en las calles de Quito de la siguiente manera:



-Lunes, miércoles, viernes y domingo: Vehículos con placas pares (2, 4, 6, 8 y 0)

- Martes, jueves, sábado y domingo: Vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).



Alcalde Yunda revisará la medida

En una reunión que mantuvieron el pasado 23 de septiembre del 2020 el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y representantes de la Cámara de Comercio de Quito se planteó la posibilidad de volver al esquema de restricción 'Hoy no Circula' que estuvo vigente en la capital hasta marzo.



Este sistema implicaba que los vehículos no podían movilizarse únicamente un día a la semana, dependiendo del dígito en el que terminaba la placa de su automóvil: Lunes (1 y 2), martes (3 y 4), miércoles (5 y 6), jueves (7 y 8) y viernes (9 y 0). Los fines de semana, el tránsito era libre.



Los representantes de la Cámara de Comercio de Quito sostienen que volver a esta medida, en la que los automotores estaban impedidos de circular solo un día por semana y no tres como establece el plan 'Hoy Circula' ayudaría a la reactivación económica de la capital.

El alcalde Yunda aseguró que hasta el 1 de octubre se evaluará si se mantiene la actual medida de prohibición vehicular o se regresa a la anterior.