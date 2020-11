Así será la circulación vehicular en Quito durante el fin de semana de este viernes 6 de noviembre del 2020

Tras el anuncio de nuevas disposiciones en el sistema de circulación Hoy Circula -dispuestas por el Municipio de Quito- la capital ingresará al primer de fin de semana con el nuevo esquema desde este viernes 6 de noviembre del 2020.

Según detalló el Municipio, este viernes 6 y el sábado 7 de noviembre la restricción por placas se mantendrá durante las 24 horas del día. Es decir, el viernes podrán circular únicamente los automotores con placa impar (1,3,5,7,9). El sábado, en cambio, lo harán solamente los vehículos cuyo último dígito de placa sea par (2, 4, 6, 8 y 0).



Es decir, la medida se retoma en la franja horaria especial durante el fin de semana y no se aplican los cambios que rigen de lunes a jueves, donde la restricción solo se da desde las 06:00 hasta las 20:00.



El domingo hay libre tránsito en la capital.



¿En qué vías aplica la restricción?



De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la única vía de competencia municipal en la que no rige el Hoy Circula es la avenida Simón Bolívar.



Con esa decisión se garantizan trayectos hacia cantones del norte y sur de Pichincha o también hacia otras provincias. Si una persona, por ejemplo, quiere atravesar Quito de norte a sur, puede desviarse desde el Intercambiador de Carapungo hacia la avenida Simón Bolívar.



Si usted transita por la Simón Bolívar no puede ingresar por otra vía hacia Quito. En caso de hacerlo y tener una placa restringida, la AMT podría sancionar por irrespeto del Hoy Circula.



La medida, además, se aplica en las parroquias rurales que son parte del Distrito. El sistema de restricción en esas zonas funciona en los mismos horarios recientemente establecidos.



Sin embargo, hay vías que no son de competencia municipal y en las que no rige el Hoy Circula. En arterias como la E35, Collas, Panamericana Norte y Sur no se controla la circulación por el número de placa. En la Ruta Viva sí se aplica la medida.



Recuerde que la AMT impondrá una la sanción del 50% de una Remuneración Básica Unificada (RBU), es decir USD 200, y la retención por cinco días de su automotor, si los vehículos irrespetan la medida.