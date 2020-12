COE analizará medidas para que los emprendedores que no tienen RISE o RUC se puedan movilizar

Juan Zapata, director del ECU-911 y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), explicó que en la reunión de autoridades prevista para hoy, miércoles 23 de diciembre del 2020, se analizarán alternativas para facilitar la movilización de personas con emprendimientos nuevos, que han surgido en la pandemia y que todavía no hayan podido formalizar su negocio y no tengan un RUC o Rise.

"La intención de las medidas nuevas es evitar reuniones grandes en las cenas, que la gente haga fiestas o que se descontrole la situación, pero no queremos afectar a los emprendimientos y al sector productivo", dijo.



Zapata hizo énfasis en que lo ideal es que todo negocio, aunque sea pequeño, esté formalizado. Sin embargo, reconoció que en esta época se activaron iniciativas relacionadas a entrega de alimentos, regalos y otros, por Navidad, que podrían tener problemas de movilización por las restricciones de placa.



"Quizás por ahora cabe aplicar el sentido común, si el agente de control ve que la persona está llevando productos, no debería impedir su movilización. También se recomienda que organicen sus entregas o actividades de acuerdo a los días de sus placas. Pero vamos a analizar alguna alternativa para que no haya problemas", explicó.



Zapata aclaró que esto no significa que las autoridades estén apoyando o promoviendo el comercio informal en donde no se aplican medidas de bioseguridad y que genera problemas por aglomeraciones en las calles. "Eso no lo vamos a hacer, las autoridades no apoyamos la informalidad", dijo.