Circulación restringida en Alausí por la ceniza del volcán Sangay

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Alausí resolvió la suspensión del tránsito vehicular, por la caída de ceniza del volcán Sangay registrada durante la madrugada del martes 9 de junio del 2020.

Las autoridades informaron que los vehículos no podrán circular desde las 05:00 de este martes 9 de junio hasta las 05:00 del miércoles 10 para evitar que se levante la ceniza de las calles.



Además se resolvió la reducción de movilidad temporal de peatones en las comunidades y el centro del cantón. Se suspendió la jornada laboral en el sector público y privado excepto de los médicos, enfermeros y otras personas afines al sector de la salud.



La actividad comercial quedó suspendida en su totalidad en todo el cantón a excepción de las farmacias.

El volcán Sangay emitió ceniza que cubrió las viviendas, vehículos y calles del cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo. Foto: Cortesía



"Las volquetas y camiones pasarán a las 14:00 recolectando los sacos con la ceniza. Esta es una minga de la población", dijo el alcalde Rodrigo Rea.



El COE también informó que se organizará una minga general de limpieza en todo el cantón, que seguirá todas las medidas de precaución necesarias para evitar afectaciones a la salud.

Debido a la contaminación de la ceniza del volcán Sangay, se suspendieron las actividades en Alausí el 9 de junio del 2020. Foto: Cortesía



El burgomaestre informó que una parte del cantón no cuenta con servicio eléctrico desde la noche del martes 9 de junio.



A través de un comunicado, la Alcaldía pidió a la población no subirse a los techos de las viviendas debido a que podrían ocurrir posibles accidentes. También solicitó no limpiar el polvo volcánico con agua.