Carros con placas pares circulan este sábado 24 de octubre en Quito; en el resto del país hay libre tránsito vehicular

La circulación vehicular para este sábado 24 y domingo 25 de octubre del 2020 en los 221 cantones del país no tendrá restricciones, con excepción de Quito.

En la capital ecuatoriana, para este sábado solo podrán circular los carros con placas pares (2-4-6-8 y las terminadas en 0). Para el domingo, hay libre movilidad, según la decisión del Municipio.



En Quito funciona el sistema Hoy Circula. Según este plan, los autos con placas terminadas en número par circulan los martes, jueves y sábado; y los impares los lunes, miércoles y viernes. Los domingos pueden transitar todos los vehículos.



En el resto de cantones de Pichincha no hay restricciones para la circulación. El cantón Mejía dispuso la libre movilidad desde el 15 de octubre, según la decisión del Municipio.



Los eventos masivos siguen suspendidos y se regulan los centros de diversión nocturna



El Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE) informó que los eventos masivos siguen suspendidos y no hay autorización para que se realicen.



Los bares, discotecas, karaokes y los centros de diversión nocturna tampoco pueden funcionar, de acuerdo con la última disposición del COE, del 11 de septiembre del 2020, dos días antes del fin del estado de excepción.



Según esa resolución, “corresponde la definición de aperturas a los GAD’s, debiendo previamente contar con el soporte de órgano de salud que desde el COE Cantonal oriente esta decisión; para las actividades de control se recomienda acoger el proceso de apertura, horarios y aforo establecido en el acuerdo interministerial firmado por los ministerios de Gobierno, Salud y Turismo; actividades de control se coordinan entre los entes municipales y nacionales”.



En ese documento se recomienda a la Asociación de Municipalidades del Ecuador instar a los GAD’s cantonales y metropolitanos, para que, a través de las respectivas ordenanzas, regulen, autoricen y controlen la apertura de bares, discotecas, centros de diversión y toda actividad que no garantice el distanciamiento social, en coordinación con el Ministerio de Gobierno.



Las playas son controladas



Los municipios del perfil costanero, conforme a su competencia, son los encargados de la regulación del espacio público de las playas de su jurisdicción, incluyendo el aforo y los horarios de apertura y cierre. En esas zonas se mantiene el monitoreo a través del sistema Distancia 2 del ECU-911. Las playas que se encuentran en áreas protegidas son reguladas y autorizadas por el Ministerio de Ambiente y Agua, como el ente rector.



Las fronteras terrestres se mantienen cerradas



Se mantiene la decisión de que las fronteras terrestres y puertos marítimos continúan cerrados. Únicamente se mantienen abiertos los Centro Binacional de Atención en Frontera Rumichaca con Colombia y Huaquillas con Perú para actividades de comercio exterior e ingreso de ciudadanos nacionales y extranjeros residentes, según los requisitos. En este caso, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Migración emitirán los lineamientos en esta área.



Restricciones y regulaciones de las actividades físicas y consumo de alcohol

El COE nacional dispuso el 11 de septiembre restricciones para las actividades físicas en lugares cerrados, en coordinación con las autoridades competentes y el ente rector del deporte; y el consumo de bebidas alcohólicas solo está permitido en lugares autorizados, en coordinación con los ministerios de Salud y de Gobierno.

Estas actividades serán reguladas, autorizadas y controladas por los municipios, a través de las ordenanzas.