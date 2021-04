¿Cómo será la circulación en Quito el 15 de abril del 2021, tras la nueva resolución del COE Nacional?

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional resolvió el miércoles 14 de abril del 2021 imponer nuevas restricciones al tránsito en vías que conectan a las provincias debido a la situación epidemiológica del covid-19. De esta forma, la entidad dispuso prohibir el paso de los automotores particulares en la red estatal de viernes a domingo desde las 20:00 hasta las 05:00.

Además se ordenó a los municipios de las provincias Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Loja, Santo Domingo, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Los Ríos y Zamora que restrinjan la movilidad de vehículos particulares desde las 20:00 de hasta las 05:00 desde este viernes 16 de abril y durante 15 días seguidos.



El COE Nacional dijo que se exceptúan de esta medida las actividades productivas.



El Municipio de Quito informó que acoge las disposiciones de movilidad emitidas por el COE, con lo cual desde el viernes 16 de abril la restricción vehicular será desde las 20:00 hasta las 05:00; mientras que para los días lunes, martes, miércoles, jueves continuará el plan Hoy no circula, que no permite el paso de los automotores dos días a la semana según el último número de la placa.



Así, este jueves 15 de abril del 2021, los vehículos que no podrán circular son los que tienen una placa cuyo último dígito es 6, 7, 8 y 9.



Los demás automotores con placa 1, 2, 3, 4, 5 y 0 podrán transitar sin problema.

ATENCIÓN | Informamos a la ciudadanía que Quito acoge las disposiciones de movilidad determinadas por el COE Nacional la tarde de hoy miércoles 14 de abril.

El Plan #HoyNoCircula seguirá vigente de 05:00 a 20:00 según el último dígito de placa. #NoTeRelajes pic.twitter.com/YtfI8BLerc — Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad Quito (@SeguridadeQuito) April 15, 2021



Para Quito se exceptúa de esta prohibición vehicular también a los automotores de emergencia, seguridad pública y asistencia social, transporte público, transporte comercial, vehículos institucionales de sectores estratégicos, autos eléctricos, courier y delivery.



Además, podrán circular sin necesidad de tramitar un salvoconducto autoridades gubernamentales, servidores de salud pública y privada, abogados, vigilancia y seguridad privada, servidores judiciales, comunicadores, personas con discapacidad, adultos mayores.



Los vehículos que cuenten con cita para la revisión técnica vehicular podrán circular el día agendado por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), presentando el comprobante pago y la cita impresa.



¿Cuál es la multa por violar la medida Hoy no circula?



El Municipio capitalino dispuso que las personas que incumplan con la medida serán sancionados con una multa de USD 200, que equivale al 50% de una Remuneración Básica Unificada, además de la retención del vehículo durante cinco días.