Cinco organizaciones todavía no inscriben a sus candidatos para las elecciones 2021

De los 16 binomios presidenciales que pasaron las primarias y el período de aceptación, a cinco les falta cumplir el trámite para inscribir sus candidaturas, a dos días del fin del plazo. El proceso tiene filtros para su calificación.

Los que tienen pendiente iniciar este trámite son: Ximena Peña (AP), Isidro Romero (Avanza), César Montúfar (Concertación), Juan Fernando Velasco (Construye) y Yaku Pérez (Pachakutik).



Los documentos para sus inscripciones podrán ser presentados al Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta las 18:00 de este miércoles. Entre los requisitos está una declaración juramentada de bienes y no tener inhabilidades, como condenas penales ejecutoriadas.



En el caso de Peña y de Pérez, el Código de la Democracia les obliga a renunciar a los puestos que ocupan como asambleísta y Prefecto del Azuay, respectivamente. Pérez dimitirá hoy y mañana se inscribirá. Lo hará en medio de una confrontación con la viceprefecta, Cecilia Méndez, quien anticipó que fiscalizará su gestión.



Peña, antes de renunciar a su curul, prevé dejar listos los informes para la votación de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley de la Función Legislativa, que llevan tres años. Ella preside la Comisión de Justicia.

Montúfar y Velasco se inscribirán hoy. Mientras que Romero lo hará mañana.



La inscripción de candidaturas tiene estos pasos. Tras el ingreso de la solicitud de inscripción, la Secretaría General del CNE tiene un día para emitir notificaciones a las organizaciones. Si no las hubiera, el Pleno del CNE debe resolver.



En caso de que el informe técnico jurídico sugiera la subsanación, la organización política tiene dos días para corregir. Por último, el Pleno del CNE tiene dos días para decidir si califica o no al binomio.



Las candidaturas presidenciales de Gustavo Larrea, de Democracia Sí; de Guillermo Lasso, de Creo; y de Xavier Hervas, de ID, están listas para constar en las papeletas.



Las inscripciones de Lasso y de Hervas se dieron por unanimidad en el Pleno del CNE, la semana pasada. Lasso superó la impugnación del correísmo en relación con supuestos bienes en paraísos fiscales.

La calificación de la candidatura de Larrea se dio con los votos de la mayoría del CNE, compuesta por la presidenta Diana Atamaint y los consejeros Esthela Acero y José Cabrera. El vicepresidente, Enrique Pita, se abstuvo y Luis Verdesoto votó en contra.



La misma mayoría operó para permitir que Centro Democrático reemplace al expresidente Rafael Correa por el expresentador de televisión Carlos Rabascall, como compañero de fórmula de Andrés Arauz para la Presidencia.



Para el experto electoral Andrés León, esta fue una decisión “más política”, ya que el binomio Arauz-Correa no completó la etapa de primarias con la aceptación personal de la postulación. No obstante, un fallo del presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, echó abajo este requisito.



El Pleno del CNE decidió la semana pasada no aceptar la solicitud de Pesántez, de Unión Ecuatoriana, y otorgó el plazo para subsanar los requisitos. Sin embargo, el sábado pasado esa organización optó por cambiar de candidatos y pidió la inscripción de Giovanny Andrade y Katherine Mata.

En la sesión del sábado pasado, el Pleno del CNE no aceptó la inscripción de Podemos, ya que no cuenta con personería jurídica tras haber sido cancelado como movimiento. Esa organización apelará el fallo.



El cuerpo colegiado tampoco aceptó la solicitud de Libertad es Pueblo, pero concedió plazo para subsanar errores.



El avance en el registro de candidaturas para otras dignidades nacionales fue menor.



Hasta el fin de semana pasado, solo el Unidad Popular y Democracia Sí habían cumplido el proceso para asambleístas nacionales. Mientras que para el Parlamento Andino, la única organización política en registrar sus candidaturas es el movimiento Democracia Sí.