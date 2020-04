¿Las cifras diarias reflejan el real nivel de contagio del covid-19 en Ecuador?

LEA TAMBIÉN

El registro de infectados con el método basado en el inicio de síntomas de los pacientes no refleja el nivel de contagio del coronavirus. Existe 40% de muestras represadas en espera de resultados y el número de exámenes realizados no alcanza ni al 10% de la población ecuatoriana (170 000).

Para los médicos conocer el inicio de síntomas resulta fácil, pero para el registro histórico de casos oficiales es un parámetro no confiable. Al analizar el informe del 15 de abril del 2020 se observa que de 26 093 muestras tomadas, 7 858 (30%) son casos confirmados, pero 10 479 (40%) son casos sospechosos en espera de resultados.



Si se analizan los datos de cinco días atrás -del informe del 10 de abril- se observa una tendencia similar: de 21 568 muestras, 33% fue positivo y 36,7% (7 911) sospechoso.



Para Daniel Rodríguez, especialista en administración de salud, lo que se está viendo realmente en la curva de contagio es la capacidad que hay como país para procesar muestras en el laboratorio y, por tanto, no se registra el número real de casos nuevos.



Según las autoridades, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) triplicó su capacidad de hacer pruebas al pasar de 400 a 1400 exámenes al día.



Pero Rodríguez cree que las cifras muestran que el país aún no cuenta con la capacidad que se necesita de hacer pruebas y la demanda actual está sobrepasando dicha capacidad. Por esto considera que es muy temprano decir que se está aplanando la curva de transmisión y muy riesgoso pensar en bajar las medidas de contención.



A pesar de esto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, insiste en publicar las cifras según el día en que empiezan los síntomas y asegura que las cifras son reales y cada dato tiene un respaldo.



Es consciente de que hay muchos más, porque existen asintomáticos, con síntomas leves y hay quienes no llegan a hacerse la prueba. Sin embargo, prevé sí es posible llegar a hacer exámenes al 10% de la población (170 000).



En el caso de los fallecimientos aún las cifras no están claras, debido principalmente a la cantidad de muertos en las calles y casas de Guayaquil, cuyas imágenes causaron temor.



El reporte del 15 de abril del 2020 muestra un total de 388 muertos “confirmados” y 582 “probables”.



Romo reconoce que no es el total, pero insiste en que el número (reportado) es de la cantidad de personas a las que se les tomaron la prueba.



Entre las interrogantes aún están: ¿cómo van a confirmar si realmente murieron con covid-19 a menos que se les haya testeado antes? Si murieron en sus casas y no llegaron a recibir atención hospitalaria, ¿en qué momento les tomaron las muestras para confirmar la causa del deceso?



Mientras esto se aclara, tanto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Registro Civil trabaja en los registros de las defunciones por otras causas y por las relacionadas con este virus, que actualmente ya tiene un porcentaje de letalidad del 4,9%.