Cifras de covid-19 en Guayaquil generan diferencias entre el MSP y el Municipio

Aunque el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil retomó ciertas restricciones tras anunciar un aumento sostenido de casos de covid-19, el delegado del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el cantón informó que el incremento no es constante y que no se debe generar alarma entre la ciudadanía.

La mañana de este jueves 5 de noviembre de 2020, el coordinador zonal 8 de Salud, Francisco Pérez, aseguró que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) para pacientes con coronavirus alcanza el 80%; esto en los hospitales públicos Guasmo Sur y Monte Sinaí. Las áreas de hospitalización, en cambio, no pasan del 20%.



Esos porcentajes discrepan con los presentados la tarde del miércoles 4 de noviembre por el Municipio. La alcaldesa Cynthia Viteri aseguró que las salas de hospitalización tienen el 50% de sus camas ocupadas, mientras que las UCI para covid-19 estaban al 95%.



Por eso fue enfática en advertir que no habría camas si los contagios siguen al alza. Y anunció un retroceso en los aforos para comercios y restaurantes, así como la suspensión de los eventos masivos para Navidad y Fin de Año.

Francisco Pérez, coordinador zonal 8 de Salud, recorrió con varios medios de comunicación el Hospital General Guasmo Sur, este jueves 5 de noviembre de 2020. Esta es una de las unidades centinela para covid-19 en Guayaquil. Foto: Cortesía MSP



Esta mañana, en un recorrido con medios de comunicación por el Hospital General Guasmo Sur, Pérez mostró varias salas con camas disponibles. Además, puntualizó que solo el MSP maneja las estadísticas oficiales de la pandemia. “Hay que decir las cifras reales; no por querer que la ciudadanía no salga decir una cifra que no está acorde a la realidad”, dijo.



Añadió que los datos del MSP evidencian picos de casos, con ascensos y descensos. Sin embargo, Pérez reconoció que el reciente feriado puede generar un aumento debido a la falta de medidas de bioseguridad y “que el sistema puede colapsar si la ciudadanía no se cuida”.



En cuanto a las medidas anunciadas en el COE cantonal, al cual no fue invitado, según aseguró, el coordinador zonal indicó que debieron implementarse de forma paulatina. “Esto causa alarma en las personas. Ayer (4 de noviembre) vimos que en los supermercados se conglomeraron bastantes ciudadanos para abastecerse de productos y eso puede generar un aumento de casos porque no están tomando sus medios de protección”.



Sus declaraciones generaron la reacción del Cabildo la tarde este jueves. En un comunicado, la Alcaldía señaló que las cifras presentadas condensan la información recabada entre el 26 y 30 de octubre de 2020 por las brigadas municipales en 24 sectores de la ciudad, así como reportes de hospitales del Ministerio, IESS y clínicas privadas, quienes cada semana asisten a las reuniones de la mesa técnica de Salud.



En su último boletín epidemiológico, el Municipio informó que la incidencia de contagios subió de 1.02 a 1.36 pacientes por cada 10 000 habitantes. Y que cada día, en promedio, fallecen seis personas por covid-19.



“El Municipio de Guayaquil recuerda a la ciudadanía el estricto cumplimiento de las resoluciones adoptadas, sin necesidad de caer en pánico, informando oportunamente cada acción para enfrentar la pandemia”, cita el comunicado municipal.