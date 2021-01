Cifras del covid no mejoran en Europa, que se plantea ampliar restricciones

La segunda ola de la pandemia del coronavirus sigue marcando máximos en varios países europeos, como Alemania, Francia, el Reino Unido o Italia, algunos de los cuales ya se plantean ampliar las restricciones aunque aún no se conoce el verdadero impacto de las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la curva de contagios.

Es el caso de Italia, cuyo Gobierno estudia mantener las restricciones impuestas para el periodo navideño hasta el 15 de enero, sin excluir el confinamiento casi total en todo el territorio nacional el próximo fin de semana.



"Evaluamos la hipótesis de aplicar para el próximo fin de semana las medidas de zona roja para festivos y vísperas de festivos", dijo el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, en referencia al confinamiento y prohibición de desplazamientos excepto en casos de necesidad que rigió en las principales fechas del periodo festivo.



Y es que en las últimas 24 horas Italia registró 14 245 nuevos contagios, superando los dos millones de casos y los 75 000 fallecidos desde el inicio de la emergencia en febrero.



Alemania registró en las últimas 24 horas 9 847 nuevos casos de coronavirus y 302 muertes, según informó el Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia.



Estas cifras están influidas, no obstante, por el menor número de test realizados en los últimos días a causa de los festivos y porque los fines de semana no todas las oficinas regionales transmiten sus datos a la central.



El 30 de diciembre en Alemania se registró el récord de muertos, con 1 129, y el 18 de diciembre, el máximo de contagios diarios, con 33 777 nuevos casos.



El avance de la pandemia también preocupa en el Reino Unido, donde un hombre de 82 años fue este lunes 4 de enero el primer vacunado con el preparado contra la covid-19 desarrollado por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.



Pese a la puesta en marcha de este programa, el primer ministro británico, Boris Johnson, ya avisó el domingo 3 de enero de un endurecimiento de las restricciones para combatir una pandemia que alcanza niveles sin precedentes en este país.



Las cifras de contagios no bajan de 50 000 casos diarios, en tanto que los hospitales temen colapsar y se superan los 74 500 muertos desde el inicio de la crisis.



Tampoco mejora la situación en Francia, donde el domingo se superaron los 65 000 muertos por coronavirus, en un día en que se notificaron 12 489 contagios.



Según la Agencia de Salud Pública, en las últimas 24 horas fallecieron en los hospitales (los muertos en las residencias no se contabilizan todos los días de la semana) 116 pacientes, de forma que desde el comienzo de la epidemia el número asciende a 65 037. En cuanto a los contagios, desde que empezaron los registros en febrero ya ha habido 2 655 728 en Francia.



España es otro de los países europeos con el número de contagios al alza y con el temor creciente de que una nueva ola estalle tras las fiestas navideñas y aumente la ocupación hospitalaria.



A la espera de que el Ministerio de Sanidad actualice este lunes la información sobre la evolución de la pandemia, después de varios días sin datos oficiales nacionales por la fiesta de Año Nuevo y el fin de semana, España cerró 2020 con 1 928 265 infectados y 50.837 muertos desde que comenzó la pandemia, según los registros oficiales.



En el caso de Portugal, donde este lunes se comienza a vacunar contra el coronavirus en las residencias de ancianos, son ya 7 118 los fallecidos y 427 254 los contagios desde que comenzó la pandemia.



Este país se encuentra en estado de emergencia -el nivel de alerta más grave- hasta el 7 de enero, aunque se espera que se prolongue al menos una semana, a la espera de conocer el impacto de las fiestas navideñas.



Por el contrario, en Bélgica los contagios y fallecimientos se redujeron durante el periodo navideño, aunque las autoridades del país descartan de momento relajar las restricciones que mantienen en vigor desde hace casi tres meses.



El ministro de Sanidad, Frank Vandenbroucke, celebró que los indicadores van en la "buena dirección", pero advirtió de que "no se suavizarán" las medidas tras el comité de concentración que se celebrará el viernes, 8 de enero, para analizar la situación.

Y en Grecia se han registrado hasta el momento 4 957 fallecimientos por coronavirus y 140 099 casos confirmados.