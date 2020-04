Nuevas cifras alentadoras en Italia en la lucha contra el coronavirus

LEA TAMBIÉN

Italia, el país más afectado del mundo por la epidemia del covid-19, registró este 8 de abril del 2020 nuevas cifras alentadoras, en particular una disminución del número de muertes diario y de enfermos en cuidados intensivos.

Las 542 nuevas muertes registradas este miércoles 8 de abril, con un total de 17 669, representan una disminución con respecto al martes 7, cuando se registraron 604 muertes en 24 horas, y al lunes 6 de abril (636).



El número de enfermos en cuidados intensivos, 3 693, continúa disminuyendo por el quinto día consecutivo y se sitúa ahora en el nivel del 26 de marzo, según el balance difundido por la protección civil.



Análogamente, el número de personas curadas alcanzó 2 099 “un récord” en 24 horas, precisó Angelo Borrelli, jefe de la protección civil.



La región más afectada sigue siendo Lombardía, con más de la mitad de las muertes italianas, 9 722 y más de 53 000 casos, mientras que toda la península registra hasta el momento 139 422 casos.



A pesar de estos signos alentadores, los responsables piden prudencia y no cejar el esfuerzo, respetando las reglas de confinamiento y de distanciamiento social.



“La única arma que tenemos es la distanciación social y el respeto de las reglas. No debemos pensar que hemos ganado la batalla. La situación es y sigue siendo grave, no se puede subestimar”, concluyó el ministro de Salud Robert Transpercé.