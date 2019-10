La conexión vial de Guayas con Manabí tiene bloqueos

LEA TAMBIÉN

Con carteles, palos y unas montañas de cascajo permanece el recinto Petrillo, en el kilómetro 30 de la vía a Daule. Es un punto clave en la conexión de Guayaquil con el resto de cantones del norte de Guayas y con Manabí.

Personas que aseguraron ser comuneros que protestan contra las medidas económicas del Gobierno Nacional. Los protestantes se identificaron como agricultores arroceros.



La mañana de este lunes 7 de octubre de 2019 se concentraron en la carretera. Claudia Composano, presienta de la Asociación de Montubios María Belén, señaló que el precio de diésel es excesivo para su producción. "No hay venta y no podemos vender un saco de arroz en USD 28 por lo menos debemos duplicar el precio".



La vía a Daule también tiene otro bloqueo, más adelante, en el redondel Narcisa de Jesús en el ingreso a Nobol y en la vía interna de este cantón de la provincia del Guayas. A las 10:00 un grupo militares arribó y en un camión. Cuando se bajaron hicieron una cadena humana para acordonar el lugar, luego se acercaron a las personas para tranquilizarlas y pedirles que despejaran la vía.



A las 11:30 cuatro camiones de las FF.AA. llegaron para fortalecer la seguridad. El trabajo de disuasión lo hicieron en conjunto con la Policía de Petrillo.



Carlos Baquerizo, comisario del cantón Nobol, también llegó con el personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador. El comisario señaló que coordinaron con los uniformados para remover el cascajo con una retroexcavadora.



Al percatarse que la gente seguía firme en la protesta los uniformados de las FF.AA. pidieron refuerzo para controlar la situación y evitar que se produzcan actos de vandalismos mientras intentan rehabilitar la carretera.



Más adelante en el redondel Narcisa de Jesús era controlada por policías en motocicletas y a pie.



En la carretera se observan una columna de más de 20 camiones estacionados. No pudieron llevar sus productos a sectores de Petrillo debido a la manifestación. Enrique Martínez está atrapado en la vía desde las 08:00. El hombre debía transportar gas hasta Guayaquil, pero no pudo hacerlo.



A las 12:00 la situación se tornó peligrosa y los comuneros con camisas envueltas en su rostro y con piedras atacaron a los militares. Los habitantes del sector cerraron sus casas y aseguraron sus negocios por seguridad.



Hasta las 14:00 la a carretera se mantiene cerrada con llantas encendidas y cascajo y la muchedumbre de gente exigiendo libertad para protestar.