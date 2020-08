Empleados municipales cerraron vías en Guayas en reclamo al Gobierno por atraso en asignaciones

LEA TAMBIÉN

Las medidas de hecho que días atrás advirtieron los alcaldes de la zona 5 de Ecuador, empezaron a concretarse este martes 11 de agosto de 2020.

Entre las 07:30 y 10:00 de este día, los empleados del Municipio de Santa Lucía cerraron la principal vía de la ruta que conecta ese cantón con el norte de Guayas y Los Ríos.



Edson Alvarado, alcalde de Santa Lucía y presidente de la zona 5 de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), dijo que la acción responde a que el Gobierno les adeuda de cuatro a cinco meses por asignaciones presupuestarias a los cabildos del país, lo que genera problemas en la ejecución de obras y el pago de funcionarios.



Afirmó que solo a su cantón la deuda asciende a USD 2,2 millones. “Simplemente estamos exigiendo de lo que nos corresponden”, expresó.



Hace una semana los alcaldes de 51 cantones agrupados en la regional 5 de la AME advirtieron de medidas. El Gobierno tiene obligaciones por USD 285 273 142 entre asignaciones y por la devolución del IVA, según informó el gremio.



En redes sociales también se viralizaron fotografías y videos de los cierres que se registraron en otras localidades como los ingresos a Yaguachi, Milagro, Santa Lucía, Palestina, Pedro Carbo y Guaranda. Según Alvarado, los cortes de vías continuarán si no hay respuesta.

Los cierres en reclamo por los retrasos a las asignaciones del Gobierno a los Municipios causaron congestión vehicular. Foto: cortesía.

En las carreteras cerradas hubo largas filas de vehículos debido a la restricción en la circulación. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador acudieron al sitio.



El alcalde de Pedro Carbo, Xavier Gómez, también cuestionó que se pretenda reducir en un 20% las asignaciones que les corresponden.



Alvarado y Gómez junto a otros ediles, tras el cierre de vías, acudieron a una Unidad Judicial en Daule en donde presentaron una acción de protección contra el Ministerio de Finanzas para exigir el pago de la deuda.



No obstante, Carlos Serna, procurador síndico de Lomas de Sargentillo, afirmó que el juez que conoció la causa la negó. “Manifestó que no tiene competencia, sino que debe plantearse es una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional, lo cual lo respeto, pero no lo comparto”, explicó.



El pasado 4 de agosto estaba prevista una reunión técnica entre Finanzas y los alcaldes de la AME, pero se pospuso debido a la renegociación de la deuda que mantiene el Estado con organismos externos. Sin embargo, no se ha concretado una nueva fecha.