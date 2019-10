Cierre de vías causa desabastecimiento de gasolina en ciertas gasolineras de Pichincha, Riobamba y Cuenca

LEA TAMBIÉN

El cierre de vías que se mantiene aún en algunas zonas del país este 4 de octubre del 2019 ha provocado complicaciones en el transporte de las gasolinas y diésel desde las terminales de despacho hacia varias estaciones de servicio. Esto ha causado el desabastecimiento de estos productos en ciertas gasolineras de Pichincha, Riobamba y Cuenca.

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleos del Ecuador (Camddepe) informó que tienen reportes de que los tanqueros no pueden llegar a la terminal de despacho de El Beaterio, en Quito; y a la terminal de Cuenca. Desde estos sitios, se abastece principalmente de derivados a las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi y del Austro del país, respectivamente.



“Hay gasolineras que ya no están comercializando gasolina extra ni súper”, expresó Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Camddepe.



Hasta el mediodía de este 4 de octubre, esta situación se presentaba en algunas estaciones Quito, Tumbaco, Cuenca, Riobamba, según reportes que han realizado las comercializadoras a la Camddepe.



Mientras tanto, en Guayaquil los propietarios de las estaciones de servicio de Guayaquil han advertido a la Camddepe que se están produciendo asaltos en sus instalaciones.



Ante estos hechos, la Camddepe ha solicitado al Gobierno que se garantice la seguridad de los tanqueros que llevan estos productos y de las estaciones de servicio, para que esto no provoque un desabastecimiento generalizado de combustibles en el país.