Cierre en el puente internacional entre Ecuador y Perú

El puente internacional, sobre el río Zarumilla, que conecta a Huaquillas (Ecuador) y Aguas Verdes (Perú) fue cerrado la mañana de este domingo 15 de marzo del 2020.



Un grupo de efectivos militares del Batallón de Infantería Motorizado N° 1 Constitución, realizó el control de fronteras en el puente internacional del cantón Huaquillas, El Oro, para evitar el ingreso de personas extranjeras al país. Esto en sintonía con las restricciones que anunció el Gobierno Nacional para frenar la expansión de la cepa covid-19.

En el paso fronterizo se colocaron cercas metálicas para evitar el cruce de personas. También miembros de la Policía controlaron que se cumpla la medida en el sitio. La decisión fue criticada por ciudadanos ecuatorianos y peruanos. Varios videos fueron difundidos en las redes sociales respecto a los cuestionamientos.



“Está muy equivocado el presidente (Lenín Moreno), está equivocado el Gobierno, tuvo que haber tomado otras medidas”, se escucha en un video que se difundió en Twitter. Un hombre reclamaba porque no podía cruzar a Perú y temía no poder volver a Ecuador.



También en otras reproducciones se observa que los militares cerraron los pasos clandestinos que conectan a los dos países, a la altura de la zona comercial de Huaquillas. En un video un militar le dice a un grupo de personas en el lado peruano que solo podrán ingresar si presenta la cédula de ciudadanía de Ecuador.



Uno de los policías, en declaraciones a Visión Radiotelevisión, afirmó que el cierre obedece a las disposiciones nacionales y que es en “seguridad de la propia gente”.



Mientras tanto, las autoridades de la provincia de El Oro activaron el Comité de Operaciones de Emergencias en Machala. En la tarde está previsto que anuncien nuevas medidas en el marco de la emergencia sanitaria.



El vicepresidente Otto Sonnenholzner había anunciado que desde las 00:00 del lunes 16 de marzo de 2020 hasta las 24:00 del domingo 5 de abril de 2020, se suspenden todos los vuelos de compañías de aviación que trasporten pasajeros desde destinos internacionales hacia el Ecuador.



Los viajeros extranjeros solo podrán ingresar al territorio del Ecuador hasta las 24:00 de hoy, domingo 15 de marzo.



Todo ecuatoriano que entre al país hasta que entre en vigencia la restricción para nacionales, por otra vía que no sea la aérea, deberá cumplir con el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) por 14 días.



También se informó que los únicos pasos fronterizos autorizados serán al norte: Rumichaca, San Miguel y Puerto El Carmen; en el sur: Huaquillas (Centro Binacional de Atención Fronteriza), Macará y Zapotillo.