Reuniones burbuja y cierre de playas, los pedidos del Colegio de Médicos del Guayas para evitar repuntes de covid-19

El Colegio de Médicos del Guayas volvió a dar recomendaciones para evitar un posible aumento de los casos de covid-19 luego de las celebraciones de Navidad y Fin de Año. Este jueves 17 de diciembre de 2020, en su sede en Guayaquil, los especialistas pidieron limitar las reuniones familiares, cerrar las playas durante los feriados y controlar la quema de monigotes.

Francisco Plaza, coordinador de la Fundación Médica contra el Ruido, Ambientecontaminantes y Tabaquismo (Funcorat), aseguró que en este año las consecuencias de la quema de años viejos pueden ir más allá de las lesiones causadas por la manipulación de pirotecnia.



“¿Qué va a pasar con los miles de personas que quedaron con sus pulmones destrozados por el covid-19 y que están recibiendo terapia respiratoria permanente?, ¿los condenaremos a que respiren en ese momento ese aire contaminado y que se empeoren? Por solidaridad le pedimos a la ciudadanía que no queme monigotes”, dijo.



Otro de los pedidos va dirigido a los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales con balnearios en sus jurisdicciones. Plaza solicitó que se cierren las playas durante los feriados del 24, 25 y 31 de diciembre de 2020, y 1 de enero de 2021. “Ya Salinas lo hizo. De no hacerlo serán los responsables directos si es que hay un repunte por covid-19 en estos feriados”.



A los consejos para la ciudadanía se suman las reuniones tipo burbuja, con la familia cercana. “Las reuniones fuera de ese círculo representan un peligro de repunte de casos. En esta ocasión no debe haber abrazos, ni besos, ni regalos, porque ahí puede ir el covid”, dijo Plaza. Además, sugirió a los COE cantonales implementar medidas para prohibir las reuniones de más de 10 personas y restringir la movilidad vehicular después de 24:00.



Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, agregó que si bien la vacunación comenzará en el país a inicios del 2021 no se pueden suspender las medidas de bioseguridad. Además, hizo un llamado para abastecer los hospitales con medicamentos y equipos de protección, ante el posible incremento de casos de coronavirus desde mediados de enero.