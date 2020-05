Dos planteles particulares han cerrado en Guayaquil por la crisis del covid-19

LEA TAMBIÉN

Empezó a funcionar en 1929 y acaba de cerrar sus puertas. La Unidad Educativa Santa Luisa de Marillac, regentada por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, no recibirá este año a sus 1 600 alumnas.

El pasado 9 de mayo del 2020 se divulgó una circular del directorio de la Junta. En el documento explican que ante la emergencia y el estado de excepción por la pandemia de covid-19 se vieron en “la necesidad imperiosa de cerrar voluntariamente” la institución.



La decisión generó malestar entre la comunidad educativa, debido a que restan menos de 20 días para el inicio del nuevo año escolar. Este lunes 11 de mayo de 2020, docentes y padres hicieron un plantón de protesta en los exteriores del plantel, ubicado en el centro de la ciudad.



“Hemos pagado las pensiones este fin de semana para que se den cuentan que tienen nuestro respaldo”, dijo el representante de una alumna. “Queremos que abran el plantel para que puedan estudiar nuestras hijas”, reclamó otra madre.



Como solución la Junta de Beneficencia ofrece cupos en la Unidad Educativa José Domingo de Santistevan, que también es parte de la entidad, “conservando, durante este año lectivo, las mismas condiciones de costos de matrícula y pensiones ya reconocidas”. Para esto habilitó una dirección de correo que recibirá las solicitudes solo hasta este miércoles 14 de mayo.



La subsecretaria de Educación de la zona 8, Alexandra Higgins, explicó que hasta la mañana de este lunes no había recibido una notificación de cierre por parte del plantel. Además, detalló que deben presentar un plan de contingencia para el traslado de sus estudiantes.



“Deben hacer un oficio al Ministerio de Educación, notificando que van a cerrar sus puertas (…). Normalmente, este trámite debe hacerse ocho meses antes, pero por la emergencia se ha dado un plazo máximo de 15 días antes del inicio de clases”.



Por ahora, Higgins informó que dos planteles particulares decidieron cerrar en Guayaquil. Uno de ellos optó por el traslado de todos sus alumnos al sistema público. “Estamos haciendo el trámite de cierre con los planteles, confirmaremos a los padres a qué colegio irán sus hijos y daremos cupos en el sistema fiscal a quienes lo requieran”.



La matrícula extraordinaria y los traslados al sistema público de educación van en aumento en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). Hasta la semana pasada la Subsecretaría reportó 14 100 matrículas extraordinarias y 8 095 traslados de alumnos, del sistema particular al fiscal y de fiscal a fiscal.



El trámite se hace en línea y vía telefónica. El proceso se mantendrá hasta 15 días antes de culminar el primer quimestre, según se informó en un comunicado.



Esta mañana, a través de Facebook, la subsecretaria Higgins recibió quejas de una supuesta falta de cupos en ciertos planteles fiscales. “Sí hay cupo. Lo que ocurre es que en ocasiones no hay en la institución que uno quiere”. Y explicó que el sistema otorga las matrículas según la dirección domiciliaria del estudiante, en planteles cercanos o de los alrededores.



A finales de abril, los gremios de la educación particular habían advertido las consecuencias del aplazamiento del nuevo año escolar en el ciclo Costa. En un comunicado dirigido al presidente Lenín Moreno enfatizaron que los establecimientos educativos privados se encuentran en “situaciones financieras muy apremiantes” que podrían llevar al sistema al colapso.



Este lunes la subsecretaria de la zona 8 informó que se permitirá adelantar el inicio de clases este 18 de mayo, solo a los planteles que cumplan con los requisitos propuestos por el Ministerio de Educación.



“Uno de ellos es que la comunidad educativa cuente con la conectividad y las herramientas; otro es que el comité de padres esté de acuerdo”. También mencionó que deben llegar a acuerdos económicos sobre costos de matrícula y pensiones.

Estas solicitudes se aceptarán hasta este miércoles 13 de mayo. Por ahora, ocho planteles de la zona han sido autorizados para empezar el año desde el próximo lunes.