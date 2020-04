Mercado Mayorista cierra sus puertas para compras al por menor

LEA TAMBIÉN

El mercado Mayorista, ubicado al sur de la capital, atenderá exclusivamente a distribuidores autorizados que se encargan de completar la cadena de abastecimiento hacia los mercados minoristas de la capital. La ciudadanía no podrá ingresar a hacer compras al por menor.

Así lo anunció el Municipio de Quito la tarde de este miércoles 1 de abril del 2020 y advirtió que la medida empezará a regir a partir del viernes 3 de abril.



La decisión se la tomó con el objetivo evitar cualquier tipo de aglomeración que pueda generar contagios de covid-19, en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país.



El Mercado Mayorista es uno de los puntos conflictivos que tiene la ciudad donde aún se reúnen compradores y vendedores informales. La Agencia Metropolitana de Control y la Intendencia de Pichincha han realizado varios operativos para evitar el comercio informal en la zona.



El Municipio indicó que “a pesar de los múltiples pedidos hechos a la ciudadanía de respetar las disposiciones dadas y, en vista de que no se han cumplido, nos vemos en la obligación de tomar esta medida preventiva en beneficio de toda la ciudad”.

La medida se tomó ante los registros de aglomeraciones de personas en el Mercado Mayorista y sus alrededores. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.



El comunicado de la Alcaldía sostiene que la Empresa Pública Metropolitana Mercado Mayorista vela por el abastecimiento permanente y continuo de productos agroalimentarios al Distrito Metropolitano, contribuyendo a la seguridad alimentaria y potenciando la economía social y solidaria y la práctica de medidas sanitarias en los espacios destinados para la comercialización de productos alimenticios de primera necesidad.



En el resto de los mercados de Quito se mantienen los controles para el ingreso de usuarios, dependiendo del último número de su cédula de identidad. Sin el documento, se prohíbe el paso.

Además, se verifica que no ingresen personas de menos de 18 ni más de 55 años. Para poder ingresar, las personas deben hacer fila y mantener una distancia mínima de un metro con quien está delante. Personal municipal controla que los usuarios utilicen mascarilla, caso contrario, no no se les permite el ingreso. Incluso, en la entrada se coloca una tina con desinfectante para que los clientes limpien sus zapatos antes de entrar a hacer compras.