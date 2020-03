Guayaquil decide el cierre temporal de sus malecones y parques lineales por emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

La Alcaldía de Guayaquil decidió el cierre temporal de los malecones Simón Bolívar y del Salado, así como también los parques lineales ubicados en las avenidas Barcelona, 29 y Oriente, Kennedy y Carlos Julio Arosemena, a la altura de Guayarte.

El Cabildo informó que la decisión regirá desde la tarde de este sábado 14 de marzo del 2020, en el marco de la crisis sanitaria que declaró Ecuador por la cepa covid-19. No obstante, no se aclaró la hora, pues hasta las 15:00 el Malecón Simón Bolívar, frente al río Guayas, permanecía abierto. Los guardias no conocían de la medida. Posteriormente se informó que la medida sería desde la tarde.



En el documento se especifica que la alcaldesa Cynthia Viteri tomó la medida en apego a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para frenar la expansión del coronavirus.



“Lo más importante: mantener la calma, hacer conciencia y trabajar juntos en cumplir las recomendaciones para evitar contagios”, se informó.



En tanto, los avances del covid-19 en Ecuador -que registra 28 casos de contagio en territorio ecuatoriano- causó que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional dictamine nuevas medidas para combatir el virus.



El vicepresidente Otto Sonnenholzner -quien instaló la sesión del COE- anunció la restricción de vuelos internacionales que lleguen a los aeropuertos del país e ingresos por vía terrestre y marítima a partir de las 23:59 del domingo 15 de marzo.