Hoteles cerrados y cancelaciones en Manta y Portoviejo por posibles casos de la variante del coronavirus en Manabí

El sector turístico de Manta y Portoviejo, en Manabí, está preocupado por las bajas reservaciones que se han registrado en las primeras semanas de enero del 2021. El gremio señaló que al menos cinco hoteles han cerrado en el último trimestre porque sus dueños no tienen para pagar a los empleados o para realizar el mantenimiento de las instalaciones.

Karla Zambrano es propietaria de un restaurante en Crucita, Portoviejo. Ella afirmó que recurrió a créditos bancarios para abastecerse de productos para los feriados de Navidad y Año Nuevo, pero no ha recuperado la inversión. “En diciembre las autoridades nos dieron un respiro al quitar las prohibiciones, pero luego el COE Nacional volvió a colocarlas. Eso hizo que el turismo no llegara a nuestras playas”.



Zambrano teme que con la nueva variante del covid-19, las restricciones al sector turístico se endurezcan nuevamente. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Portoviejo no se había reunido hasta este 13 de enero del 2021.



La Asociación de Hoteleros de Portoviejo informó que, tras el anuncio de la nueva variante, los hoteles han dejado de recibir llamadas para preguntar sobre las reservaciones. Esto sucede luego de que el Ministerio de Salud Pública informó que en Manabí hay dos casos sospechosos de la nueva variante del coronavirus.



Óscar Mendoza, presidente de los hoteleros de Crucita, señaló que en la parroquia varios hoteles ya se han cerrado o se mantienen suspendidos. “Resulta mejor tener el hotel de esa forma, que abierto sin generar recursos”.



En Manta, el gremio turístico señaló que en diciembre tuvo pérdidas de más de USD 2 millones. A través de una rueda de prensa, los hoteleros hicieron un exhorto al COE cantonal para pedir que se flexibilicen las restricciones al sector debido a que los casos positivos de covid-19 no están relacionados a las actividades turísticas.



Ellos piden que el horario de cierre de las playas se amplié hasta las 18:00 y que las autoridades controlen el aforo para evitar aglomeraciones.



Ramón Demera, presidente de los bares y discotecas de Manta, señaló que otra de las peticiones es que se permita el consumo de alcohol hasta las 00:00 los viernes y sábados y que la circulación vehicular sea hasta la 01:00. Además, que se permita las bebidas alcohólicas como acompañamiento de comidas en los restaurantes de la ciudad.



Demera afirmó que el sector de los bares y discotecas está en crisis porque no han abierto en 11 meses, pero debieron invertir en planes de bioseguridad.

Jaime Ulloa, presidente del Buró Turístico de Manta, señaló que piden a las autoridades que las medidas que se tomarán para el feriado de Carnaval sean socializadas y que se planifiquen con anticipación.