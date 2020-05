¿Qué implica el cierre de embajadas y la representación en OACI?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"El cierre de embajadas no implica la supresión de relaciones con otros países", aclaró este 19 de mayo del 2020 el director de la Academia Diplomática, Alejandro Suárez, tras la decisión del Gobierno de cerrar cinco misiones diplomáticas por la crisis.

Entre esas estarán las embajadas de Ecuador en Irán, que se abrió en 2008; y, en Malasia, que se estableció en 1994. También la que funciona en Nicaragua. Esta última el 18 de mayo pasado cumplió 61 años desde que fue fundada.



En lo que va del Gobierno de Lenín Moreno ya se cerraron otras como las embajadas de Ecuador en Argelia, Nigeria, Bielorusia y Etiopía. Además de cinco consultados, a los que se sumarán seis más, entre ellos el de Valencia, en Venezuela, según anunció el mandatario.

Suárez sostuvo que en el régimen del expresidente Rafael Correa "se abrió un buen número de embajadas en países, sobre todo en África y en el Oriente Medio, en donde no era necesario".



La comunidad de ecuatorianos en estos países no es muy numerosa. De hecho, solo un ecuatoriano estuvo empadronado para votar en Teherán, la capital de Irán, en los comicios generales de 2017.



Otros 28 en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, que es una de las naciones con mayor influencia en el sudeste asiático. Mientras que en Nicaragua, hubo 75 electores, de acuerdo con el registro del Consejo Nacional Electoral de hace tres años.



Suárez insistió en que "la supresión de embajadas, no implica supresión de relaciones porque se pueden mantener las relaciones a través de las llamadas embajadas concurrentes". Pero pueden haber reacciones recíprocas.



"En el caso de Nicaragua, por ejemplo, las relaciones se mantienen y quien toma las relaciones es el Embajador de Ecuador que esté en el país más cercano como Honduras o Guatemala", explicó.



El diplomático sostuvo que, por lo general, las embajadas en los países de la región son importantes porque hay temas de interés regional que requieren de posiciones conjuntas en foros como la OEA o Naciones Unidas, aunque no todos tienen el mismo peso.



"Entonces, la decisión de cerrar una embajada en un país de la región evidentemente recae en un país con el que, primero, se tiene menos intensidad en las relaciones, que es el caso de Nicaragua. Las relaciones de Ecuador con ese país se han enfriado notablemente en los últimos tiempos y Nicaragua tampoco es un país que tenga un gran peso en el escenario regional", sostuvo.



Suárez explicó que el cierre de las misiones diplomáticas no es inmediato y también implica gastos para la liquidación del personal, terminación de contratos de arriendos de instalaciones y el costeo para que puedan devolverse al país.



En medio de la aguda crisis económica derivada del covid-19, Moreno también anunció el cierre de la representación del Ecuador ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Secretaría del Parlamento Andino.



En ambos casos, esto no significa que el país abandone estos organismos. El primero se encarga de emitir normas de seguridad para los vuelos, frecuencias o mantenimiento de los aviones, entre otros.



"La OACI tiene sede en Montreal y durante mucho tiempo la representación la tenía el Embajador de Ecuador en Canadá, con sede en Otawa, y quien se encargaba de la atención de los temas específicos de la OACI era el cónsul del Ecuador en Montreal, muy rara vez tuvimos un representante especial en este organismo", señaló Suárez.



Respecto a la Secretaría del Parlamento Andino, que tiene como sede Bogotá (Colombia), la medida supone que Ecuador deje de pagar el sueldo de un funcionario de este organismo.

Ecuador tiene relaciones con 90 países, pero en menos de la mitad tiene embajadas. Cuando un embajador deja su puesto puede ser reemplazado temporalmente por un encargado de negocios.